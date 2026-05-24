23 مفقودا جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء في الفيليبين

تواصل فرق الإنقاذ الفيليبينية الأحد البحث بين أنقاض مبنى قيد الانشاء انهار قرب العاصمة مانيلا، بحثا عن 23 مفقودا يُعتقد أنهم عالقون تحت الركام، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ.

وانهار المبنى الواقع في مدينة أنجليس قرب العاصمة مانيلا قرابة الساعة 3,00 صباحا (19,00 السبت ت غ)، ملحقا أضرارا جسيمة بمبنى مجاور، بحسب المصادر.

وقال جيمس برناردو، وهو عامل توصيل في الثلاثين من العمر، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إنه كان انتهى للتو من توصيل طلب طعام في الشارع نفسه عندما انهار المبنى.

وروى “سُمع فجأة صوت قوي جداً في الجوار، وعندما نظرت أدركت أن المبنى انهار”.

ويُظهر مقطع فيديو صوره برناردو وتحققت وكالة فرانس برس من صحته، كومة هائلة من العوارض الفولاذية الملتوية وأعمدة الكهرباء والكتل الإسمنتية تغلق الشارع، بينما يلتقط شهود آخرون صوراً بهواتفهم المحمولة.

وتقع مدينة أنجليس على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال مانيلا.

وكان المتحدث باسم البلدية جاي بيلايو أوضح في وقت سابق لفرانس برس أن 19 شخصا كانوا في موقع الورشة علقوا بين الحطام عند انهيار المبنى والسقالات المحيطة به.

وقال “هناك كتل إسمنتية ضخمة ونحن بحاجة إلى معدات لرفعها، هذا ما يجعل عمليات الإنقاذ صعبة في الوقت الحالي”.

وأفاد شرطيون وعناصر إطفاء تم نشرهم لاحقا في الموقع أن 23 شخصا قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

وقالت المتحدثة باسم الفرع المحلي لمكتب الحماية من الحرائق ماريا ليا ساجيلي للصحافيين “”سمعت فرقنا التي كانت تجري التقييم الأولي صيحات ألم”.

وأفاد المدير العام لهيئة تطوير مانيلا الكبرى نيكولاس توري وكالة فرانس برس إنه تم إرسال معدات إغاثة وكلاب بوليسية إلى موقع الكارثة.

واشارت حصيلة أولية للبلدية إلى إنقاذ 24 شخصاً من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى انتشال شخصين من فندق شقق سكنية تضرر جراء انهيار المبنى.

وقال بيلايو “نأمل أن يكون العمال الـ19 من بين هذا العدد”.

وتُظهر مقاطع فيديو وصور تحققت منها وكالة فرانس برس أكواماً من الحطام والأعمدة المحطمة تغطي الموقع، مُدّت فوقها أغطية بلاستيكية خضراء تستخدم في ورش البناء.

وأشار بيلايو إلى أن المقابلات مع الناجين جارية حالياً لتحديد هويات المفقودين، مؤكداً أن من تم إنقاذهم في “حالة مستقرة”.

ولم تحدد السلطات المحلية بعد سبب انهيار المبنى.

