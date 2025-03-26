24 قتيلا في حرائق ضخمة تجتاح مناطق واسعة في كوريا الجنوبية

afp_tickers

3دقائق

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم في حرائق صُنفت من الأضخم في تاريخ كوريا الجنوبية وأتت على أكثر من 17 ألف هكتار من الغابات، فيما لا تزال النيران تهدد موقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس “تأكد حتى الآن مقتل 24 شخصا في الحرائق وإصابة 12 آخرين بجروح خطرة”، لافتا إلى أن هذه الحصيلة “مؤقتة”.

وفي وقت سابق، تحطمت مروحية مستخدمة لمكافحة الحرائق التي تجتاح جنوب شرق البلاد، “الأربعاء في منطقة جبلية في مقاطعة أويسونغ”، وفق ما ذكرت إدارة الإطفاء في مقاطعة جيونجبوك (شرق) لوكالة فرانس برس.

وأدرجت السلطات قائد المروحية الذي توفي في الحادث ضمن حصيلة القتلى المرتبطة بحرائق الغابات.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت، يكافح آلاف عناصر الإطفاء أكثر من اثني عشر حريقا أتت على نحو 17398 هكتارا من الغابات حتى الأربعاء، وفق وزارة الداخلية الكورية الجنوبية.

وبفعل حجم الأضرار التي خلفتها، باتت هذه الحرائق الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية منذ حريق عام 2000 الذي أتى على 23913 هكتارا على الساحل الشرقي للبلاد.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي الانتقالي هان داك سو إن هذه الحرائق “تتطور بطريقة تتجاوز نماذج التنبؤ القائمة”، معلنا عن رفع حالة التأهب في البلاد إلى أعلى مستوى ومشيرا إلى “استجابة وطنية كاملة”.

وقد دفعت هذه الحرائق التي تفاقمت بسبب الطقس الجاف والعاصف، بالسلطات إلى نقل نحو 27 ألف شخص إلى مناطق أقل خطورة.

ولا تزال الحرائق الأربعاء تهدد قريتي هاهوي وبيونغسان سيوون المدرجتين على قائمة اليونسكو للتراث العالمي واللتين تستقطبان أعدادا كبيرة من السياح.

وقالت السلطات في وقت متأخر من نهار الأربعاء إن النيران كانت على بعد خمسة كيلومترات فقط من هاهوي، وهي قرية تراثية معروفة بمنازلها ذات الأسقف المصنوعة من القش.

ويتمركز عناصر الإطفاء أيضا في قرية بيونغسان سيوون المجاورة المعروفة بمعهدها التاريخي للمذهب الكونفوشيوسي الجديد.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان سحبا ضخمة من الدخان تغطي السماء وقطعا كبيرة من الرماد تطفو في الهواء، فيما رشت سيارات الإطفاء المياه ومواد إخماد الحرائق على الموقع التاريخي في محاولة لإنقاذه.

كان 2024 أكثر الأعوام حرا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، إذ بلغ متوسط الحرارة السنوية 14,5 درجة مئوية، وهو أعلى بدرجتين من المعدل خلال الثلاثين عاما السابقة، وفق إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

هس/جك/ص ك