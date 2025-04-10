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24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية كانون الثاني/يناير

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 7%، أي 1.59 مليار درهم (نحو 433 مليون دولار) خلال كانون الثاني/يناير الماضي، ليصل إلى 24.571 مليار درهم (نحو 6.7 مليارات دولار)، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف.

وبحسب النشرة، فقد “نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.116 تريليون درهم نهاية كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024”.

وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية كانون الثاني/يناير بنحو 834.9 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 281.5 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 322.281 مليار درهم نهاية كانون الثاني/يناير، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما بلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 270.79 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.48 مليار درهم، وفق النشرة الإحصائية.

بور/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية