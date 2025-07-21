25 دولة منها بريطانيا وفرنسا تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور

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لندن (رويترز) – دعت مجموعة من 25 دولة غربية‭‭‭ ‬‬‬من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا يوم الاثنين إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور وانتقدت ما وصفته “بالقتل غير الإنساني” للفلسطينيين، بمن فيهم المئات بالقرب من مواقع توزيع الغذاء.

ونددت الدول في بيان مشترك بما وصفته “التوزيع غير المنتظم للمساعدات” المقدمة للفلسطينيين في غزة وقالت إن من “المفزع” مقتل أكثر من 800 مدني في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات.

وسقط معظم القتلى بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية التي أسندت لها إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة مهمة توزيع المساعدات في غزة من شبكة تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك إن “النموذج الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية لتوصيل المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية”.

وأضافوا “بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن البيان “منفصل عن الواقع” ويوجه رسالة خاطئة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف البيان الإسرائيلي “البيان يفشل في تركيز الضغط على حماس ويتجاهل دورها ومسؤوليتها عن الوضع”.

وتأتي الدعوة إلى إنهاء الحرب وانتقاد طريقة توصيل إسرائيل للمساعدات من عدة دول متحالفة مع إسرائيل وأهم داعميها الولايات المتحدة.

وتستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاما تقوده الأمم المتحدة تزعم إسرائيل أنه سمح لمسلحي حماس بنهب شحنات المساعدات المخصصة للمدنيين. وتنفي حماس هذا الاتهام.

ووصفت الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه غير آمن ويشكل انتهاكا لمعايير الحياد الإنساني، وهو ما تنفيه المؤسسة.

وقالت الدول التي أصدرت البيان إن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية الأساسية، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وحثت الدول إسرائيل على رفع القيود فورا للسماح بتدفق المساعدات وتمكين المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة من العمل بأمان وفاعلية.

وأضافت أنها “مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار ومسار سياسي نحو الأمن والسلام” للإسرائيليين والفلسطينيين.