25 قتيلا بينهم قائد شرطة حماس بغارات في غزة ونتانياهو يجيز استكمال التفاوض في الدوحة

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قتل 25 فلسطينيا بينهم قائد الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة ونائبه، إثر غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي الخميس، وفق ما أفاد الدفاع المدني في القطاع، في ضربة أكد جيش الدولة العبرية تنفيذها.

في غضون ذلك، أجاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمفاوضيه استكمال المباحثات في الدوحة الهادفة لإبرام اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يتيح الافراج عن الرهائن والتوصل الى هدنة في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد مدير عام جهاز الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، ونائبه اللواء حسام شهوان (أبو شروق)، جراء استهداف الاحتلال في غارة جوية خيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس”.

وأكد أنه، إضافة إلى صلاح وشهوان، سقط في الغارة تسعة قتلى بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، وأصيب 15 شخصا، “بينهم حالات خطرة”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان الخميس إن سلاح الجو ليلا “ضربة استخباراتية في المنطقة الإنسانية (المواصي) في خان يونس” وقتل “الإرهابي حسام شهوان”.

ولم يذكر بيان الجيش محمود صلاح.

واعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن استهداف منطقة المواصي يؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وقال على منصة “إكس” إن الغارة “تذكير آخر بأنه لا توجد منطقة إنسانية ناهيكم عن +منطقة آمنة+” في القطاع. وأضاف “كفى تضليلا وقتلا للمدنيين”.

ونعت وزارة الداخلية التابعة لحماس “الشهيد مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح والشهيد اللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة في غارة جوية، وهما يؤديان واجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء شعبنا” في خان يونس.

واعتبرت أن قتل قائد الشرطة يهدف إلى “نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية”، مشيرة إلى أن الشرطة هي “جهاز حماية مدني”.

وأضافت “لن ينجح الاحتلال في تحقيق أهدافه في ضرب صمود شعبنا وسنواصل التصدي لكل محاولات نشر الفوضى في قطاع غزة”.

وترأس صلاح شرطة حماس منذ ست سنوات.

واعتبرت حركة حماس في بيان أن الغارة “إمعان متواصل من الاحتلال الفاشي في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل”.

وقال سليم أبو صبحة، وهو سائق سيارة إسعاف في منطقة المواصي بخان يونس “ذهبنا على الفور إلى المكان ووجدنا الجرحى على الأرض، معظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى شهيدتين” وأوضح أن “نحو 10 خيام تضررت وشوهدت حرائق متفرقة” في المكان.

وبحسب شهود، أسفرت الغارة عن إحراق عشرات خيام النازحين في المواصي.

وشيّع صباح الخميس مئات المواطنين في خان يونس شهوان الذي لفّ جثمانه بغطاء وحمل على الأكتاف، قبل ان دفن في مقبرة قرب مستشفى ناصر.

وفي ضربة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية صباح الخميس غرب مدينة غزة في شمال القطاع، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ، وفق الدفاع المدني.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل عشرة أشخاص بينهم أطفال في قصف جوي إسرائيلي صباح الخميس في منطقة النزلة في بلدة جباليا بشمال القطاع.

– تكثيف ضربات –

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الخميس أن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت إلى “45581 شهيدا، و108438 إصابة” منذ بداية الحرب قبل حوالى خمسة عشر شهرا إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولفتت الى إنه “وصل للمستشفيات 28 شهيدا خلال ال24 ساعة الماضية”.

ولا تشمل هذه الاحصاءات الفلسطينيين الذين قتلوا منذ فجر الخميس.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء من أن إسرائيل ستكثّف ضرباتها على قطاع غزة إذا استمرت حماس في إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وتبنّت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إطلاق صواريخ في الأيام الأخيرة باتجاه مناطق إسرائيلية محاذية للقطاع. ولم تتسبّب هذه الصواريخ بأضرار تذكر.

وتراجعت الى حدّ بعيد وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع الفلسطيني عمّا كانت عليه في الأشهر الأولى للحرب.

وطالب كاتس أيضا بالإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

– استكمال مباحثات الدوحة –

الى ذلك، أجاز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للمفاوضين مواصلة المباحثات في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما أفاد مكتبه الخميس.

وقال المكتب في بيان إن نتانياهو “أجاز لوفد من الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) والشين بيت (جهاز الاستخبارات الداخلية) والجيش، مواصلة المفاوضات في الدوحة”. ويأتي ذلك عقب تبادل إسرائيل والحركة الفلسطينية الاتهامات بشأن عرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأفاد مسؤول في حماس وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، بأنّ وفدا من الحركة وصل إلى القاهرة للاستعداد لمفاوضات الدوحة “في الأيام المقبلة”.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، جرت مفاوضات غير مباشرة بوساطة قطرية ومصرية وأميركية في الدوحة، عزّزت الآمال حيال إمكانية التوصل إلى هدنة. ولكن لم يلبث الطرفان أن تبادلا الاتهامات بتأخير التوصل إلى اتفاق.

وأعلنت حماس أن “شروطا جديدة” وضعتها إسرائيل أرجأت الاتفاق، لكنّها وصفت المفاوضات في الدوحة بأنها “جديّة”. وردت إسرائيل متهّمة الحركة بوضع “عقبات جديدة” أمام مساعي الهدنة.

وأدت الهدنة الوحيدة التي تمّ التوصل إليها إلى إطلاق سراح 80 إسرائيلي و25 آخرين غالبيتهم عمّال تايلانديون في إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 240 معتقلا فلسطينيا في سجون الدولة العبرية.

وخلال هجوم حماس، اختطفت 251 رهينة، لا يزال 96 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنّهم لقوا حتفهم.

وأسفر الهجوم عن مقتل 1208 شخصا في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته فرانس برس بالاستناد الى بيانات رسمية إسرائيلية.

وفي حين تسببت الحرب بكارثة إنسانية في قطاع غزة دانت مقررتان خاصتان تابعتان للأمم المتحدة الخميس الهجمات على حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية، بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع المدمّر واعتقل مديره الطبيب حسام أبو صفية.

وقالت الخبيرتان في بيان “بعد مرور أكثر من عام على بدء الإبادة الجماعية، يصل اعتداء إسرائيل الصارخ على الحق في الصحة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب”.

واعتبرت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن البيان “بعيد جدا عن الحقيقة”، و”يتجاهل تماما حقائق حاسمة” و”استخدام حماس للبنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية”.

ع ز-الح/ب ق-لين-س ح/كام