25 قتيلا ومساع لاحتواء الحريق غداة انفجار المرفأ الرئيسي في إيران

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الانفجار الضخم الذي وقع في أكبر ميناء تجاري في إيران السبت إلى 25 شخصا، فيما تمت السيطرة على الحريق المندلع في المكان من دون إخماده حتى الآن، في وقت لا تزال أسباب الانفجار غير معروفة.

ووقع الانفجار الذي سُمع دويه على بعد عشرات الكيلومترات، السبت قرابة الظهر (8,30 بتوقيت غرينتش) على رصيف ميناء الشهيد رجائي، حيث تمر 85 في المئة من البضائع الإيرانية.

ويقع الميناء على مسافة نحو 23 كيلومترا غرب بندر عباس، وعلى مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.

وأوردت وكالة “إرنا” الرسمية أنه “أكبر وأكثر موانئ الحاويات في إيران تطورا ويضم 12 رصيف حاويات و30 رافعة وأنواع التجهيزات المتطورة، ويؤدي دورا محوريا في الاقتصاد البحري للبلاد”.

ونقلت وكالة تسنيم عن مجتبى قهرماني رئيس السلطة القضائية في محافظة هرمزكان (جنوب) حيث يقع الميناء، قوله “قُتل 25 شخصا على الأقل”، بينما أفاد التلفزيون الرسمي في حصيلة سابقة عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 آخرين بجروح.

وأمر الرئيس مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة.

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في الجمهورية الإسلامية أن “الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية في منطقة الميناء”.

من جانبها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مرتبط بالحرس الثوري، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية، قوله إنّ الانفجار نجم عن مادة بيركلورات الصوديوم، وهي مادة تدخل في تركيبة الوقود الصلب للصواريخ.

وصباح الأحد، قال مراسل التلفزيون الرسمي في المكان “تمت السيطرة على الحريق لكن لم يخمد بعد” فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه.

ويسعى عناصر الإطفاء إلى احتواء النيران، بعد مرور أكثر من 20 ساعة على الكارثة.

– حداد لثلاثة أيام –

وتشارك في إخماد الحريق طائرات قاذفة للمياه ومروحيات بينما يستخدم عناصر الإطفاء على الأرض خراطيم مياه ضخمة.

وقال مسؤول جهاز الطوارئ في المحافظة مهرداد حسن زاده إن “المدارس والمكاتب والجامعات في بندر عباس ستغلق الأحد”.

وحثّت وزارة الصحة في بيان، السكان على البقاء في منازلهم “حتى إشعار آخر” ووضع كمامات إذا كانوا مضطرّين للخروج.

كذلك، أُطلق نداء للتبرّع بالدم.

وأعلنت السلطات في محافظة هرمزكان الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من الأحد.

ولم يُعرف فورا عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار السبت، وهو أول يوم عمل في الأسبوع في الجمهورية الإسلامية.

والأحد، قال وزير الداخلية إسكندر مؤمني الذي توجّه إلى مكان الحادث، إنّ عمليات التخليص الجمركي وتحميل الحاويات قد استؤنفت.

– شاحنات تحوّلت إلى حطام –

وأظهرت صور نشرتها وكالة “إرنا”، مسعفون يتوجّهون إلى مكان الحادث، بينما غطّت بقع دماء إحدى السيارات التي دفعها عصف الانفجار إلى الاصطدام بشاحنة.

وكان عصف الانفجار شديدا لدرجة أنه أطاح بصف من الشاحنات التي تحولت إلى حطام، بحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها.

وفي صور أخرى ملتقطة جوا لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها أيضا، بدا الدخان الأسود كثيفا في ما يُعتبر مؤشرا على اندلاع حرائق في عدّة مواقع.

وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار “ليست له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة”.

ووقع الانفجار في وقت اختتمت الوفود الإيرانية والأميركية جولة ثالثة من المفاوضات في سلطنة عمان بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد مناقشات سابقة وصفها البلدان بأنها بنّاءة.

ولم تشر السلطات الإيرانية إلى احتمال أن يكون الانفجار ناجما عن عمل تخريبي.

ومنذ سنوات، تشنّ إسرائيل حربا خفية على إيران لمواجهة نفوذها الإقليمي، في وقت تشتبه فيه بأنّ طهران تسعى للحصول على السلاح النووي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية ذكرت أنّ إسرائيل نفذت في أيار/مايو 2020 هجوما إلكترونيا على ميناء الشهيد رجائي.

سبر-بدم/ناش/غ ر