26 قتيلا على الأقل في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة وقصف مركز للشرطة

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القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة في جباليا بشمال القطاع يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 10 على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة لحركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي.

وقال مسعفون إن صاروخين إسرائيليين ضربا مركز الشرطة الواقع قرب أحد الأسواق، مما أدى إلى إصابة العشرات بالإضافة إلى مقتل 10. ولم تتضح بعد هويات القتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، يشير على ما يبدو إلى نفس الواقعة، إنه هاجم مركزا للقيادة والتحكم تديره حماس والجهاد الإسلامي المتحالفة معها في جباليا يستخدمه المسلحون لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية.

واتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية المسلحة باستغلال مدنيين وممتلكات مدنية لأغراض عسكرية، وهو اتهام تنفيه حماس والفصائل الأخرى.

وقالت سلطات الصحة في القطاع إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 16 آخرين على الأقل في ضربات جوية منفصلة في أنحاء قطاع غزة مما يرفع عدد القتلى اليوم الخميس إلى 26.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار المبرم في يناير كانون الثاني في 18 مارس آذار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1900 فلسطيني، كثير منهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في غزة. كما نزح مئات الآلاف عندما استولت إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة من أراضي غزة.

وأخفقت حتى الآن جهود وساطة من قطر ومصر بدعم من الولايات المتحدة في تسوية النزاعات بين إسرائيل وحماس.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة. ويقول مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت منذ ذلك الحين إلى قتل أكثر من 51300 فلسطيني.