26 قتيلا فلسطينيا ينيران وغارات الجيش الإسرائيلي في غزة (الدفاع المدني)

afp_tickers

4دقائق

قتل 26 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، من بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة حيث تتواصل الحرب منذ نحو 22 شهرا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن الجهاز أحصى “7 شهداء بنيران الاحتلال في منطقة الطينة قرب مركز المساعدات في جنوب غرب مدينة خان يونس، وشهيدا في منطقة الشاكوش قرب مركز المساعدات في شمال غرب رفح”.

وقرب مركز المساعدات الواقع في وادي غزة وسط القطاع، قُتل بحسب بصل “6 أشخاص وأصيب 21 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي”.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني إن “الاحتلال أطلق النار باتجاه آلاف المواطنين الجوعي الباحثين عن الطعام قرب مراكز المساعدات فيما كانوا يحاولون الحصول على بعض الدقيق والطعام”.

ومراكز التوزيع الثلاثة هذه تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من تل ابيب وواشنطن والتي ترفض وكالات الإغاثة الأممية التعاون معها.

ومن بين القتلى أيضا “6 شهداء … في غارة استهدفت عناصر تأمين الشاحنات في منطقة الكرامة” في شمال غربي مدينة غزة، إلى جانب عدد من المصابين، وفقا لبصل.

ونقل القتلى والمصابون إلى مستشفى “الشفاء” في غرب مدينة غزة.

إلى ذلك، طالت الضربات الإسرائيلية فجر الثلاثاء خيمة في منطقة المواصي في خان يونس، أسفرت عن “خمسة شهداء”، وفق بصل الذي أضاف أن شابا فلسطينيا قتل وأصيب 4 أخرون إثر قصف إسرائيلي بعد الظهر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وفي مستشفى ناصر، تجمع الأهالي لتوديع أبنائهم وأقاربهم قبل تشييعهم. وقالت فتاة وهي تبكي أمها التي قُتلت قرب مركز المساعدات، “ذهبت لتجلب لنا (الطعام) … الساعة السادسة صباحا علمنا أنها استُشهدت”.

أما كرم نصر التي كانت ترتدي الأسود وبدت شاحبة فقالت إن كل ما حصل عليه ابنها هو لوح خشبي. وأضافت “لو أخذ كيس طحين لقلت لك … ذهب وهو جائع وعاد وهو جائع ومات وهو جائع. دماؤه على اللوح، ابني في الثلاجة واللوح عندي في البيت”.

ومع ذلك، قالت نصر بأسى إنهاغ مضطرة للذهاب والانتظار قرب مركز التوزيع لإحضار الطعام لأن “الجوع يقتلني، يقتل أولادي”.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 61020 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وجرح أكثر من 150 ألفا وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/ها /ص ك