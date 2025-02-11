3,86 مليارات درهم أرباح “أدنوك للتوزيع” في 2024

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حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3,86 مليارات درهم (1,05 مليار دولار)، في العام 2024 بزيادة قدرها 4,8% على أساس سنوي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ “الأرباح الأساسية وصلت قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، باستثناء مكاسب المخزون والبنود غير المتكررة، إلى 3,63 مليارات درهم (989 مليون دولار)، بزيادة بنسبة 11,4% على أساس سنوي”.

وأشارت إلى أنّ “هذا الأداء القوي يأتي نتيجة زيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر”.

كما أفصحت الشركة عن “عائد قياسي على رأس المال العامل بنسبة 28,8% لعام 2024، قالت إنّه “الأعلى منذ الطرح العام الأولي للشركة، وهو ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للشركة في تخصيص رأس المال، وزيادة القيمة للمساهمين”.

وارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2,4% على أساس سنوي إلى 2,66 مليار درهم (725 مليون دولار)، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، مما يعكس الأساس القوي لشركة أدنوك للتوزيع.

كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في خططها لخفض النفقات التشغيلية، حيث وفرت 66 مليون درهم (18 مليون دولار) من النفقات التشغيلية على أساس مماثل في 2024، بحسب الوكالة.

هت