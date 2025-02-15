3 رهائن يغادرون غزة وإسرائيل تبدأ الإفراج عن 369 فلسطينيا

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من نضال المغربي ومعيان لوبيل وعلي صوافطة

القاهرة/القدس/رام الله (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح الرهائن الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبانوف في غزة يوم السبت، وبدأت إسرائيل في المقابل الإفراج عن نحو 369 سجينا ومحتجزا فلسطينيا.

يأتي هذا بعدما ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الهش.

وأظهر بث مباشر في وقت سابق الإسرائيليين الثلاثة يصعدون إلى منصة برفقة مقاتلين من حركة حماس مسلحين ببنادق آلية في خان يونس قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر ثم إلى القوات الإسرائيلية لتنقلهم إلى إسرائيل.

وبعد فترة وجيزة، أظهر بث مباشر مغادرة أول حافلة تقل سجناء ومحتجزين فلسطينيين محررين من سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. ووصلت الحافلة إلى رام الله وسط هتافات الحشود حيث لوح البعض بالأعلام الفلسطينية.

وقال موسى نواورة (70 عاما) من بيت لحم بالضفة الغربية، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد مرتين بعد اتهامه بقتل جنود إسرائيليين “ما كنا متوقعين أنه راح يفرج عنا، بس الله كبير، الله أفرج عنا”. ونواورة قائد سابق في كتائب شهداء الأقصى.

وفي وقت لاحق، وصلت إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة حافلات تقل بعضا من مئات السجناء والمحتجزين الفلسطينيين المفرج عنهم، وكان بعضهم يشيرون بعلامات النصر من النوافذ.

كان عدد قليل منهم عائدين إلى جيب لم يروه منذ سنوات، قبل أن يتحول إلى أنقاض بسبب الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي خلال حرب دامت 15 شهرا. ولكن تم اعتقال معظمهم بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

والهدف من وقف إطلاق النار هو فتح الطريق أمام مرحلة ثانية من المفاوضات لإعادة الرهائن المتبقين واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية قبل إنهاء الحرب تماما وإعادة بناء قطاع غزة.

وخُطف هورن (46 عاما) المولود في الأرجنتين مع شقيقه الأصغر إيتان. ويبدو أن هورن فقد الكثير من وزنه أثناء الأسر.

وقالت أسرة هورن في بيان “الآن يمكننا أن نتنفس الصعداء قليلا. عاد ابننا إلى منزله بعد أن نجا من الجحيم في غزة. والآن علينا إعادة إيتان حتى تتمكن عائلتنا من الشعور بالارتياح حقا”.

هدأت عملية التبادل المخاوف من انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما. وبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير كانون الثاني.

وفيما باتت تعرف بساحة الرهائن في تل أبيب، صاح إسرائيليون فرحا لدى متابعة خطوات تسليم الرهائن إلى الصليب الأحمر ثم إلى القوات الإسرائيلية في غزة.

وخلال الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، اقتيد الأمريكي الإسرائيلي ديكل حن، والروسي الإسرائيلي توربانوف، وهورن، الذي اختطف شقيقه إيتان أيضا، من تجمع نير عوز السكني، وهو أحد البلدات الواقعة في غلاف غزة.

وانتشر عشرات المسلحين الملثمين في موقع التسليم في خان يونس. وقالت مصادر في حركة حماس إن بعض هؤلاء المقاتلين حملوا بنادق تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي خلال هجوم 2023.

اختطف تروبانوف مع والدته وجدته وحبيبته، وأطلق سراحهن جميعا في الهدنة القصيرة في نوفمبر تشرين الثاني 2023. ولقي والده حتفه في الهجوم على نير عوز، أحد أكثر التجمعات السكنية تضررا حيث قتل أو احتجز واحد من كل أربعة أشخاص.

فيما اختطف ديكل حن (36 عاما) عندما خرج لمواجهة المسلحين يوم هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023، تاركا وراءه زوجته الحبلى وابنتيه.

وأظهر مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي حن وهو يعانق زوجته أفيتال بقوة قائلا “عظيم” وعلى وجهه ابتسامة عريضة عندما أخبرته باسم ابنتهما الرضيعة التي لم يرها بعد.

وبذلك أطلق سراح 19 من 33 رهينة من الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، إلى جانب خمسة تايلانديين أفرج عنهم في عملية لم تكن مقررة. وبهذا يبقى 73 رهينة في غزة تقدر السلطات الإسرائيلية أن نصفهم تقريبا توفي.

وتهدد صمود وقف إطلاق النار بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وتسليم القطاع إلى الولايات المتحدة لإعادة تطويره، وهي الدعوة التي رفضتها بشدة الفصائل الفلسطينية والدول العربية والحلفاء من دول الغرب.