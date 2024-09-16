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3 قتلى من حزب العمال الكردستاني بالعراق في هجوم تركي بمسيرة واشتباكات

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بغداد (رويترز) – قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن ضربة نفذتها تركيا بطائرة مسيرة قتلت عضوا في حزب العمال الكردستاني وأصابت اثنين في شمال العراق يوم الاثنين.

وأضاف الجهاز في بيان “استهدف القصف اجتماعا لأعضاء حزب العمال الكردستاني بمخيم مخمور مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين… (أحدهما) مسؤول كبير في حزب العمال الكردستاني”.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن عضوين آخرين في حزب العمال الكردستاني قتلا في اشتباكات مع قوات تركية شمالي دهوك التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود مع تركيا.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في مواجهة أنقرة منذ 1984 وكان هدفه في البداية إقامة دولة كردية مستقلة.

لكنه عدل أهدافه فيما بعد لتكون السعي للحصول على حقوق الأكراد وانتزاع حكم شبه ذاتي في جنوب شرق تركيا.

وقالت أنقرة إن المخيم الذي ضربته الطائرة المسيرة يضم آلافا من الأكراد اللاجئين من تركيا وإنها تعتبره ملاذا آمنا للمسلحين الأكراد.

وقال المصدران الأمنيان إن الاشتباكات وقعت يوم الاثنين في منطقة جبال غارا التي تعد مقرا لحزب العمال الكردستاني وتعرضت لهجمات تركية على مدى الشهرين المنصرمين.

وتشن تركيا ضربات جوية متكررة تستهدف مسحلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ولديها عشرات من مواقع المراقبة المتقدمة داخل أراضيه.

ولا يصنف العراق حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية لكن السلطات العراقية حظرت عليه شن عمليات انطلاقا من أراضيها على تركيا.

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