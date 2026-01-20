The Swiss voice in the world since 1935
3 مصادر سورية: التحالف الذي تقوده واشنطن يتفاوض على تسليم مخيم الهول

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر سورية مطلعة اليوم الثلاثاء أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية يجري مفاوضات لتسليم مخيم الهول، حيث يتم احتجاز مدنيين مرتبطين بالتنظيم، إلى السلطات السورية.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول سوري، إن المحادثات تركز على انتقال سلس للسيطرة من قوات الأمن الكردية التي كانت تسيطر على المخيم، وذلك لتجنب أي مخاطر أمنية أو فرار للمحتجزين

(تغطية صحفية سليمان الخالدي ومحمود حسنو وخليل عشاوي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

