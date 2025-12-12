3 يورو على الطرود الصغيرة من خارج أوروبا ابتداء من تموز/يوليو

وافق وزراء المال في الاتحاد الأوروبي الجمعة على فرض رسم جمركي بقيمة 3 يورو على جميع الطرود الصغيرة الآتية من خارج الاتحاد اعتبارا من 1 تموز/يوليو 2026، في مواجهة شركات مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبرس.

يأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة الاتحاد على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو والتي يشتريها المستهلكون مباشرة وغالبا عبر منصات صينية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن هذا الرسم الثابت سيبقى ساريا إلى حين التوصل إلى حل دائم بشأن الرسوم التي يجب أن تُفرض على هذه الواردات.

من جانبها، قالت روما إنها ستبدأ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026 فرض رسم بقيمة 2 يورو على كل من هذه الطرود الصغيرة المُرسَلَة من خارج أوروبا إلى إيطاليا.

وأدرجت الحكومة الإيطالية مساء الخميس النص المتعلق بهذا الرسم في صيغة جديدة من مشروع موازنة 2026، ويُتوقع أن تغطي “التكاليف الإدارية المتعلقة بالإجراءات الجمركية”، وفقا لنص التعديل.

كذلك تعتزم الحكومة الفرنسية تضمين مشروع موازنة 2026 بندا ينص على فرض ضريبة بقيمة 2 يورو اعتبارا من بداية 2026 على هذه الطرود.

أقرّ وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة الواردة خصوصا من الصين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توترات تجارية عالمية، وتهدف إلى مكافحة تدفق المنتجات الصينية التي لا تحترم المعايير الأوروبية، الأمر الذي يثير امتعاض المنتجين والتجار الأوروبيين من المنافسة غير العادلة.

في العام الماضي، دخل 4,6 مليارات طرد صغير من هذا النوع إلى الاتحاد الأوروبي، أي أكثر من 145 طردا في الثانية، 91% منها مصدرها الصين.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي ارتفاع هذه الأرقام.

ويُجادل تجار التجزئة الأوروبيون بأنهم يواجهون منافسة غير عادلة من منصات خارجية يقولون إنها لا تلتزم في كثير من الأحيان قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن المنتجات.

كما يأتي فرض الرسم في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية للقارة عبر تسهيل أعمال الشركات الأوروبية عبر تبسيط الإجراءات.

