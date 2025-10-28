3.9 مليارات درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” الإماراتية خلال 9 أشهر بنمو 17%

سجلت “أدنوك للحفر” أداءً ماليا قويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث حققت أرباحا قياسية وتدفقات نقدية كبيرة، فقد بلغ صافي الربح 3,90 مليارات درهم (1,06 مليار دولار)، بنمو نسبته 17% على أساس سنوي، وذلك على حسب النتائج المالية الصادرة عن الشركة والتي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

كذلك، سجلت التدفقات النقدية الحرة للشركة نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 174% لتصل إلى 4,41 مليار درهم (1,2 مليار دولار).

وأرجعت الشركة “هذا الأداء القوي إلى تحسن العمليات التشغيلية، والعقود المرنة طويلة الأمد، وتسريع إدماج حلول وأدوات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر أسطول الشركة”.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للحفر” إنّ “الشركة تستعد لإطلاق عمليات جديدة في الجُزر بنهاية العقد الحالي”.

وأضافت أنّ هذا من شأنه أنّ يحقق “إيرادات بمليارات الدولارات، من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل مستويات المخاطر، مستفيدين من خبرات الشركة المتخصصة ومن التكنولوجيا المتقدمة في إطار سعي الشركة لتعزيز استخدامها لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في جوهر عملياتها”.

