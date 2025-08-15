The Swiss voice in the world since 1935
30 قتيلا على الأقل في باكستان بسبب الأمطار الغزيرة (وكالات إغاثة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في مناطق بشمال باكستان جراء فيضانات مفاجئة أو انزلاقات التربة، فيما حوصر عدد كبير من الأشخاص في ركام منازلهم حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث الجمعة.

وقتل 23 شخصا على الأقل في الساعات الـ24 الماضية في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، وسبعة أشخاص في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير، وفق السلطات المحلية لإدارة الكوارث.

وجرفت الامطار العديد من المنازل في منطقة باجور (شمال غرب) ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وتشريد أكثر من 20 آخرين، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث في الولاية وكالة فرانس برس.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، وحضت المواطنين على تجنب “التواجد غير الضروري في مناطق معرضة للخطر”.

تحمل الأمطار الموسمية إلى جنوب آسيا نحو 70 إلى 80 في المئة من أمطارها، وهو أمر حيوي للزراعة والأمن الغذائي، لكنها تجلب أيضا الاضرار.

في عام 2022 اجتاحت فيضانات في موسم الأمطار ثلث مساحة البلاد وأودت بحياة 1700 شخص.

ستر-زز/غد/لين

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
7 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
