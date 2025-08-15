30 قتيلا على الأقل في باكستان بسبب الأمطار الغزيرة (وكالات إغاثة)

لقي أكثر من 30 شخصا حتفهم في مناطق بشمال باكستان جراء فيضانات مفاجئة أو انزلاقات التربة، فيما حوصر عدد كبير من الأشخاص في ركام منازلهم حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث الجمعة.

وقتل 23 شخصا على الأقل في الساعات الـ24 الماضية في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، وسبعة أشخاص في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير، وفق السلطات المحلية لإدارة الكوارث.

وجرفت الامطار العديد من المنازل في منطقة باجور (شمال غرب) ما أدى إلى مقتل 16 شخصا وتشريد أكثر من 20 آخرين، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث في الولاية وكالة فرانس برس.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، وحضت المواطنين على تجنب “التواجد غير الضروري في مناطق معرضة للخطر”.

تحمل الأمطار الموسمية إلى جنوب آسيا نحو 70 إلى 80 في المئة من أمطارها، وهو أمر حيوي للزراعة والأمن الغذائي، لكنها تجلب أيضا الاضرار.

في عام 2022 اجتاحت فيضانات في موسم الأمطار ثلث مساحة البلاد وأودت بحياة 1700 شخص.

