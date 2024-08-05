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300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش (الشرطة وأطباء)

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بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصاً الأحد، وهو أكثر الأيام دموية خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ويستند هذا التعداد الى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات الإثنين وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقاً مع دوريات على الطرق الرئيسية وقطع تلك المؤدية الى مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاماً في السلطة.

ونزل مئات الآلاف الأحد الى شوارع العاصمة والعديد من المدن الأخرى، حيث تواجه مناهضو الحكومة ومؤيدوها، ووقعت اشتباكات استخدموا خلالها العصي والسكاكين، بينما عمدت قوات الأمن الى إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.

وتحولت التظاهرات التي بدأت في تموز/يوليو ضد وضع نظام حصص لوظائف الخدمة المدنية إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ تولي الشيخة حسينة (76 عاماً) السلطة.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بسماع إطلاق نار متواصل بعد حلول الظلام الأحد، بعدما تحدى متظاهرون حظر التجول المفروض على مستوى البلاد.

وقيّدت السلطات خدمة الانترنت بشكل صارم، بينما أقفلت أكثر من نصف مصانع النسيج، القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، أبوابها الإثنين.

سا/كام/غد

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