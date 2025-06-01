31 قتيلا في قطاع غزة خلال توزيع مساعدات وفق الدفاع المدني

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأحد مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 176 آخرين بجروح بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون أطلق النار على مدنيين، مشيرا الى تقارير “كاذبة”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى ركام، فيما تقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار مطبق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى “قطرة في محيط”.

وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل عن إطلاق نار إسرائيلي في رفح في جنوب القطاع قرب موقع مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية الأميركية أدّى الى وقوع “31 شهيدا على الأقل وأكثر من 176 مصابا بينهم عشرات الحالات الحرجة”.

وذكر أن “آليات إسرائيلية أطلقت النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا فجر الأحد” الى المكان.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه “لم يطلق النار على مدنيين”، واصفا التقارير بأنها “كاذبة”.

وقال في بيان “تشير نتائج تحقيق أولي إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار على مدنيين أثناء وجودهم قرب أو داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية”.

وجاء في بيان صادر عن مؤسسة غزة الإنسانية التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة، “تمّ توزيع جميع المساعدات اليوم بدون أي حوادث”.

وأضاف “سمعنا أن حركة حماس تروّج لهذه التقارير المزيفة عمدا. إنها غير صحيحة ومفبركة”.

وروى سامح حمودة (33 عاما) لوكالة فرانس برس أنه كان في المكان، مضيفا “كان آلاف الناس ينتظرون فتح المركز، الى أن بدأ توزيع المساعدات. فجأة، أطلقت طائرات مسيّرة النار على الناس، كذلك أطلقت دبابات نيرانا كثيفة وقتل أشخاص أمامي”.

وقال بصل إن “طواقم الدفاع المدني ومواطنين استخدموا عربات تجرّها حمير” ونقلوا القتلى والمصابين إلى مستشفى ناصر في خان يونس (جنوب).

وفي حادثة منفصلة، أكد بصل “نقل شهيد وعشرات المصابين بينهم عدد من الأطفال والنساء” جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه أشخاص كانوا متجمعين قرب مركز مساعدات أميركي آخر قرب مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين جنوب مدينة غزة (وسط).

– “فخ موت” –

وفي رد فعل على التقارير، أعرب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، المحظورة في إسرائيل منذ بداية العام، عن أسفه لأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة أصبح بمثابة “فخ مميت”.

في مستشفى العودة في مخيم النصيرات في وسط القطاع، بدا في لقطات فيديو لفرانس برس أن عددا من الإصابات هي في الأرجل ولشبان وأطفال، وعملت الطواقم الطبية على تضميدها.

وتجمعت أمهات لتفقّد أبنائهن، من بينهن أم محمد أبو خوصة التي قالت “من يلقي علينا صاروخا، هل سيأتي لي بمساعدة؟ لن يجلب لي مساعدة”.

وأضافت “أريد أن يعيش أولادنا كما كانوا، أن يخرج ابني إلى مدرسته ويرجع ليجد صحن عدس، أنا راضية، لكن أن يرجع بأمان، هذا كل ما أريد”.

ووصفت فيكتوريا روز، الجراحة البريطانية في مستشفى ناصر في خان يونس، حيث تم نقل العديد من الجرحى، مشهد “مذبحة مطلقة” في المنشأة.

– “لماذا يدعون الناس للذهاب؟” –

منذ بداية الأسبوع الفائت، سمحت إسرائيل مجددا بعبور محدود لشاحنات الأمم المتحدة عبر معبر كرم أبو سالم، لكن بوتيرة بطيئة.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطعام في قطاع غزة في 26 أيار/مايو. وقالت المؤسسة الأحد إنها وزعت أكثر من 4,7 ملايين وجبة غذائية حتى الآن.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

وقال عبد الله بربخ الذي يقيم مع أبنائه وأحفاده في خيمة في منطقة المواصي، إنه شاهد أيضا إطلاق النار قرب مركز المساعدات في رفح حيث احتشد الناس “بأعداد كبيرة محدثين فوضى وزحاما وصراخا”.

وسأل “لماذا يدعون الناس للتوجه إلى مراكز المساعدات ويطلقون النار عليهم؟ هذه مجزرة مقصودة”.

لكنه أضاف “أنا لا أستطيع تحمّل الجوع، فما بالك الأطفال الذين يتضوّرون جوعا ويموتون؟”.

– مفاوضات متعثرة –

ولم تحقّق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدّم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية بحدود منتصف آذار/مارس بعد هدنة لستة أسابيع.

وأعلنت حركة حماس السبت إنها سلمت الوسطاء ردّا “إيجابيا” على الاقتراح الأميركي لهدنة من ستين يوما، لكن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف اعتبر الردّ “غير مقبول على الإطلاق”.

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي عبر حسابه على منصة إكس الأحد إن الحركة طالبت بإجراء تعديلات على الاقتراح.

وأضاف “طالبنا بتعديل الفقرات التي لا تضمن وقف القتل ولا تفتح الطريق أمام الإغاثة المستدامة والعودة من أماكن النزوح ولا تفرض على الاحتلال التزامات واضحة بالانسحاب ووقف إطلاق النار”.

وبحسب مرداوي “هذه التعديلات مطابقة تماما لما أُتفق عليه نصا وحرفا مع الوسيط الأميركي خلال الأسابيع الماضية”.

وقال ويتكوف على منصة إكس “على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن أن نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل”.

وينص اقتراحه على الإفراج عن عشرة رهائن أحياء و18 متوفين محتجزين في غزة، على دفعتين، في مقابل اطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد أنه أوعز إلى الجيش بمواصلة القتال ضد حماس في غزة “بمعزل عن أي مفاوضات”.

وقال “إما أن تطلق حماس سراح الرهائن، وإما سيتم القضاء عليها”.

إلى ذلك، أعلنت قطر ومصر الأحد عزمهما على “تكثيف الجهود” للتوصل الى هدنة في غزة، وأكدتا في بيان مشترك “تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات”.

من بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم الذين نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وقُتل أكثر من 54418 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، في العملية العسكرية التي تشنّها الدولة العبرية في قطاع غزة منذ ذلك الحين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور/شي-ها-ح س/غ ر