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33,5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 9 أشهر

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واصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه المستمر، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 33,5 مليار درهم (9,12 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ “نسب معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع زادت إلى 77,8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75,5 مليون ليلة في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيلول/سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023”.

وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال مشاركة وفد الإمارات الأربعاء في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد وفد الإمارات خلال الاجتماع، مواصلة الإمارات دعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، الذي يُشكل عصبا اقتصاديا مهما ومؤثرا في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثرا بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، على ما ذكرت الوكالة الرسمية.

هت/الح

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