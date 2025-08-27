33 قتيلا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو الهندية

afp_tickers

3دقائق

أودت فيضانات وانزلاقات للتربة ناجمة عن أمطار قياسية في منطقة جامو وكشمير الهندية بأكثر من 30 شخصا، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وأدى انزلاق للتربة على الطريق إلى معبد “فايشنو ديفي” الهندوسي الشهير إلى سقوط 33 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤول مسؤول إدارة الكوارث المحلية محمد إرشاد فرانس برس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن الأمطار كانت قياسية في منطقتين.

وسجّلت منطقتا جامو وأدهامبور أعلى معدل لهطول الأمطار خلال 24 ساعة الأربعاء إذ شهدت جامو هطول 296 مليمترا، أي أعلى بتسعة في المئة عن الرقم القياسي المسجّل عام 1973، وسُجّل في أدهامبور هطول 629,4 مليمترا، في زيادة نسبتها 84 في المئة عن المستوى المسجّل عام 2019.

واعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن سقوط القتلى أمر “محزن”.

وعمّت الفوضى شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند في منطقة الهيملايا نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة.

تكثر الفيضانات وانزلاقات التربة أثناء الموسم الماطر بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لكن خبراء يشيرون إلى أن تغير المناخ، مصحوبا بالتطوير العمراني غير المخطط له، يزيد من تكرارها وشدتها وتأثيرها.

ويحذّر خبراء المناخ في “المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة” من أن سلسلة الكوارث تعكس المخاطر الناجمة عن اجتماع عوامل الأمطار الغزيرة والمنحدرات الجبلية التي يضعفها ذوبان التربة الصقيعية، وأعمال البناء في وديان معرّضة لخطر الفيضانات.

وحذّر المركز في بيان هذا الشهر من أن منطقة هندو كوش هيملايا الأوسع تعاني من “تسارع ذوبان الجليد وتبدّل أنماط الطقس وازدياد وتيرة الكوارث” بما في ذلك الفيضانات.

وذكرت الإدارة المحلية الأربعاء أن الآلاف أُجبروا على الفرار من منطقة جامو.

وأُغلقت المدارس في المنطقة وقال رئيس وزرائها عمر عبد الله إن المسؤولين يعانون من “انقطاع شبه كامل للاتصالات”.

كما ارتفع منسوب نهر جهلم في وادي كشمير متجاوزا مستوى الخطر فيما حذّرت السلطات من خطر وقوع فيضانات، بما في ذلك في مدينة سريناغار الرئيسية.

وفي 14 آب/اغسطس، ضربت سيول جارفة مدفوعة بأمطار غزيرة قرية شيسوتي في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل فيما فقد 33.

وضربت فيضانات في الخامس من آب/اغسطس بلدة دارالي في الهيملايا في ولاية أتراكند الهندية ودفنتها تحت الوحول. ويرجّح أن حصيلة قتلى هذه الكارثة بلغت أكثر من 70 شخصا.

بزب-اش/لين/ب ق