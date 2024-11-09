33 قتيلا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان (وزارة الصحة)

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قتل 33 شخصا على الاقل السبت في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان اللذين يعتبران معقلين لحزب الله، وفق ما افادت وزارة الصحة اللبنانية.

في شرق لبنان، قالت الوزارة إن “غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت الى 20 شهيدا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة”، إضافة الى 14 جريحا.

وفي جنوبه، أوردت الوزارة أن خمسة اشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة حناويه قرب صور، لافتة أيضا الى أن سبعة مسعفين هم ستة من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله، ومسعف واحد من الهيئة الصحية التابعة للحزب قتلوا في ضربة إسرائيلية في بلدة دير قانون. واسفرت الضربة أيضا عن مقتل شخص ثامن.

وفي منطقة أخرى من الجنوب، اصيب 12 شخصا في “ضربة للعدو الاسرائيلي” استهدفت حيا في مدينة النبطية، وفق الوزارة.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي استهدف “مواقع إرهابية لحزب الله في منطقتي صور وبعلبك. وبين الاهداف إرهابيون وشقق تستخدم لشن هجمات ومنشآت لتخزين اسلحة”.

والجمعة، قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية السبت، في ظلّ المواجهة المستمرة بين حزب الله واسرائيل منذ سبعة أسابيع.

وأشارت إلى وجود “أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي”، مضيفة أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة.

وأظهرت صور لفرانس برس فرق الإسعاف وهي تنتشل جثثا من تحت أنقاض المباني المدمّرة بالكامل في المدينة صباح السبت. وعملت جرّافة كبيرة على رفع الحطام.

وارتفعت سحب الدخان من شارع غطاه الغبار فيما تفقّد بعض السكان الدمار. ودمّرت بعض المباني بشكل كامل أو تضررت جزئيا.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان السبت إسقاط مسيرة اسرائيلية من نوع هرميس 450 “بصاروخ أرض-جو” فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وتبنّى الحزب كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال اسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.

وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود، كثفت الدولة العبرية في 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقضى أكثر من 3110 أشخاص وفق وزارة الصحة منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل اكثر من عام.

آية-لو-جوص/ب ق/سام