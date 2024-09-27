33 قتيلا وفيضانات هائلة جراء إعصار هيلين في الولايات المتحدة

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لقي 33 شخصا على الأقل حتفهم وانقطعت الكهرباء عن ملايين الأميركيين، بعد مرور إعصار هيلين الذي يستمر في إحداث فيضانات هائلة في جنوب شرق الولايات المتحدة الجمعة، بينما يواصل مساره مع تراجع حدته إلى عاصفة استوائية.

ومن تالاهاسي في فلوريدا إلى شارلوت في كارولينا الشمالية، تسبّبت الرياح القوية والأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات مفاجئة وسقوط أشجار. وعلى ساحل فلوريدا، تسبّب ارتفاع مستوى مياه البحر في فيضانات كبيرة، خصوصا أنّه وصل في بعض الأماكن إلى 4,5 أمتار.

وجاء في حصيلة موقتة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطات المحلية، أن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا في كارولاينا الجنوبية و11 في جورجيا وسبعة في فلوريدا وآخر في كارولاينا الشمالية.

ورغم تراجع سرعة الرياح إلى 55 كيلومترا في الساعة، حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن فيضانات “غير مسبوقة”و”كارثية” مصحوبة بانزلاقات تربة ستتواصل في منطقة حبال الابالاش حتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووصل إعصار هيلين إلى اليابسة في شمال غرب فلوريدا مساء الخميس، ببلوغه الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، مع رياح تهب بسرعة 225 كيلومترا في الساعة. وكان أقوى إعصار يضرب هذه المنطقة على الإطلاق، وفق الخبير مايكل لوري.

وقال لاري بايلي جونيور في بلدة بيري في فلوريدا لوكالة فرانس برس “كان الأمر مخيفا حقا في مرحلة ما. كنت أتساءل، هل سينقل الهواء منزلي من مكانه؟”.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يلعب على الأرجح دورا في التكثيف السريع للأعاصير التي تنهل من طاقة المحيطات الأكثر دفئا ما يؤدي إلى ارتفاع خطر حصول أعاصير أقوى.

وبعد تشكله، تنقل الاعصار فوق مياه خليج المكسيك الدافئة التي تزيد حرارتها عن 30 درجة مئوية وفق خبيرة المناخ أندرا غارنر. وأكدت “من المرجح أن المياه الدافئة جدا هذه لعبت دورا في تفاقم قوة الاعصار هيلين بسرعة”.

وأوضحت لوكالة فرانس برس “نعرف أيضا أن ظاهرة الفيضانات الساحلية المرتبطة بالأعاصير تتفاقم لأن مستوى المحيطات يرتفع كلما ارتفعت حرارة الأرض”.

– عمليات انقاذ –

وبحسب موقع “باور أوتاج” المتخصص، فعند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش كان هناك نحو 1,3 مليون عميل من دون كهرباء في كارولينا الجنوبية ومليون في جورجيا و900 ألف في فلوريدا والعدد ذاته في كارولينا الشمالية.

وقال حاكم ولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر إن الطواقم “تعمل دونما هوادة لإعادة التيار الكهربائي” طالبا من السكان التحلي بالصبر لأن العملية تستغرق وقتا.

ونجمت عدة وفيات عن سقوط أشجار على منازل.

وقالت دين كريسويل رئيسة الوكالة الفدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية لشبكة “سي ان ان”، “لقد أجرينا حوالى 600 عملية إنقاذ”.

وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن بالوضع وقد وافق على إعلان حالة الطوارئ في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية والشماية وآلاباما.

بور-بغس/شي-ناش-غ ر/سام