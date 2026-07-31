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34 قتيلا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بباكستان

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قُتل 34 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بجنوب باكستان، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية الجمعة.

وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان، الخميس دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان الغني بالمعادن، ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية فجر الجمعة “بحسب المعلومات الواردة من فرق الإنقاذ المنتشرة في الموقع، تم انتشال 34 جثة”.

وأضافت الهيئة “لا تزال عملية الإنقاذ المشتركة جارية لتحديد مكان أي عمال مناجم محاصرين وانتشالهم”، من دون تحديد عدد العمال الذين كانوا في الموقع وقت حدوث الانفجار.

وقال شهود إن عمّالا سارعوا عقب الانفجار لإنقاذ زملائهم الموجودين داخل المنجم.

وقال أحمد زاده، أحد عمال المنجم، لوكالة فرانس برس “نزل عمال آخرون إلى المنجم بعد الانفجار للمشاركة في عملية الإنقاذ، لكنهم لقوا حتفهم”.

وتجمع أقارب الضحايا وعناصر الإنقاذ وعمال المناجم عند مدخل المنجم في سورانج، على بُعد حوالى 50 كيلومترا من كويتا، عاصمة الإقليم، بينما كانت عمليات البحث مستمرة.

وقدّم عناصر الإنقاذ والعمال المساعدة في إخراج الجثث من نفق خرساني، كان عدد كبير منها مغطى بالسخام الأسود.

ونقلوا الجثث إلى سيارات الإسعاف ومركبات أخرى عند مدخل المنجم.

وتُعدّ الحوادث شائعة في مناجم باكستان، لا سيما في بلوشستان، أفقر أقاليم البلاد وأكبرها مساحة. 

وتتخلف بلوشستان عن بقية باكستان في العديد من المؤشرات، بما في ذلك التعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية.

بور-سيج/جك – رك/جك

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