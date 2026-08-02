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348 مليون راكب في المواصلات العامة بدبي خلال النصف الأول من 2026 (هيئة الطرق)

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بلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في دبي نحو 348,1 مليون راكب خلال النصف الأول من العام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1,9 مليون راكب، وفق ما أعلنت هيئة الطرق في دبي الأحد على منصة إكس.

وأوضحت الهيئة أن هذا الرقم يشمل مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إضافة إلى مركبات الأجرة ووسائل النقل المشترك، التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية ومركبات التأجير بالساعات والحافلات عند الطلب.

وأضافت “استحوذ مترو دبي ومركبات الأجرة وحافلات المواصلات العامة على الحصة الأكبر بنسبة 89% من إجمالي الركاب”.

م ل

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية