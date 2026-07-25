35 قتيلا على الأقلّ باصطدام حافلتين في شرق سوريا

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قتل 35 شخصا على الأقلّ بحادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في شرق سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في واحد من أكثر الحوادث دموية في البلاد التي لا تزال بنيتها التحتية متهالكة جراء سنوات من الإهمال والنزاع.

ونقلت وكالة سانا عن المسؤول في وزارة الصحة نجيب النعسان قوله إن “حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور – دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة”، في حين كانت الحصيلة الرسمية السابقة 19 قتيلا و27 جريحا.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحادث وقع بين “حافلة تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية” بدون أن تحدد عدد الإصابات في صفوف قواتها.

وبثّ الإعلام الرسمي لقطات من الحادث المروع، أظهرت حافلة مشتعلة وحطاما متناثرا على طول الطريق.

وبعد سنوات من النزاع والإهمال، تعاني البنية التحتية في سوريا من التهالك، ويحتاج العديد من الطرق إلى الصيانة.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق معاذ نجار قوله إن هناك توجيهات من السلطات “لوضع صيانة الطرق في المنطقة الشرقية كأولوية”.

وأضاف أن “أغلب الطرق متهالكة ولم تجرِ عليها أعمال صيانة منذ 15 عاما”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن وزارة الدفاع دفعت بمروحيات لنقل المصابين إلى المستشفيات عقب الحادث.

من جهته، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وفق ما نقلت عنه “سانا” إن “هذه الفاجعة من أكبر حوادث السير من حيث عدد الضحايا في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وتضعنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية مشتركة للعمل على الحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة”.

واعتبر أن “الحاجة ملحة إلى معالجة التحديات المتراكمة في البنية التحتية للطرق، والتي تمثل إرثاً ثقيلاً لسنوات طويلة من الإهمال والأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات الخدمية”.

والعام 2020، قُتل ما لا يقل عن 32 شخصا إثر اصطدام صهريج محمل بالوقود بحافلتين وعدة مركبات أخرى على طريق يربط العاصمة السورية بمحافظة حمص.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قُتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات، معظمهم لبنانيون، عندما انقلبت حافلة تقلّ حجاجا عائدين من السعودية على طريق سريع في محافظة درعا بجنوب سوريا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ورجّحت السلطات المحلية أن تكون السرعة الزائدة سبب الحادث.

والعام الماضي، قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا عندما اصطدمت حافلة بصهريج نفط في شمال شرق البلاد.

بور-لو/ب ق