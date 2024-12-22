35 قتيلا فلسطينيا في غارات إسرائيلية في قطاع غزة

afp_tickers

7دقائق

قتل 35 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال 24 ساعة في قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الأحد.

ويتواصل القصف والاشتباكات رغم التصريحات الفلسطينية عن احتمال التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب تصرفاتها خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية بشدة.

ميدانيا، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل وكالة فرانس برس أن أن “13 شهيدا سقطوا في استهداف الطيران الحربي الليلة الماضية منزلا مكوّنا من ثلاثة طوابق في دير البلح وسط القطاع” مشيرا إلى أن غالبية القتلى من عائلة “أبو سمرة، وبينهم ثلاث نساء وأطفال”.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس بأن عددا من السكان كانوا يبحثون عن ناجين وسط الأنقاض، فيما بحث آخرون عمّا يمكنهم استعادته من مقتنيات. وفي مجمّع قريب، غطّيت بالأكفان جثث مرصوفة أرضا.

وقال نعيم الرملاوي المقيم في دير البلح “نحن نعاني ونمر بأزمات شديدة وكل يوم نفقد أناسا وأشخاصا من أهلنا وأحبابنا”، وأعرب عن أمله بأن تكون الهدنة وشيكة بما يتيح “العيش الكريم بدلا من البؤس الذي نعيشه”.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف في دير البلح “بناء على معلومات استخباراتية” عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي، معتبرا أن حصيلة القتلى المذكورة لا تتوافق مع المعلومات المتوفرة لديه.

على صعيد متصل، أفاد بصل بسقوط “8 شهداء على الأقل وعدد من المصابين في مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي آلاف النازحين في حي الدرج” في شمال شرق مدينة غزة، موضحا أن من بينهم أربعة أطفال.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ “ضربة دقيقة” خلال الليل استهدفت مسلحين من حماس يعملون هناك.

وأفاد بيان عسكري أن “مركز قيادة وسيطرة لحماس… كان داخل” مجمع المدرسة في شرق المدينة، مضيفا أنه استخدم “للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية” ضد القوات الإسرائيلية.

– حياة مرضى ومصابين في خطر –

أظهرت لقطات لفرانس برس المدرسة المدمرة حيث امتزج الركام وآثار الدماء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إنه “تم انتشال جثث 3 شهداء جميعهم في العشرينات من العمر، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شرق مدينة رفح” في جنوب قطاع غزة.

كما أشار إلى أنه “تم نقل 4 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في شارع الجلاء في مدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني” في المدينة.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي طلب عدم كشف هويته، استهداف السيارة.

وأفاد الدفاع المدني في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن مقتل سبعة أشخاص في قصف بمسيّرة إسرائيلية على خيام في منطقة المواصي الإنسانية غرب خان يونس، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف “إرهابيا من حماس”.

وبدأت إسرائيل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غزة، قالت إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة زار مدينة غزة أواخر الشهر الماضي إن الناس يعيشون في “ظروف غير إنسانية مع نقص حاد في الغذاء وظروف صحية مروعة”.

إلى ذلك، قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في تصريح لفرانس برس إن “جيش الاحتلال طالب عبر مكبرات الصوت فجر اليوم باخلاء فوري لمستشفى كمال عدوان، والقصف المدفعي واطلاق النار من الطائرات المسيرة يتواصل بشكل مكرر على أقسام المستشفى خصوصا قسم الحضانة”.

وأضاف “لدينا 80 مريضا ومصابا في المستشفى، حياتهم وحياة الطاقم الطبي معرضة لخطر الموت، حيث اضطر الجميع للنزول للطابق الأرضي في قسم الجراحات ولا نعرف مصيرنا”، مناشدا العالم “التدخل الفوري لحماية المستشفى والمرضى والطاقم الطبي”.

في اتصال مع فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إن لا علم له بأي ضربات على المستشفى، أحد المرفقين الطبيين الأخيرين اللذين ما زالا يعملان في شمال غزة.

– “إمكانية الوصول إلى اتفاق” –

أسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1208 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 96 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 45259 شخصا، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وقالت حماس السبت في بيان مشترك مع الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنّ وفودا تمثّل الفصائل الفلسطينية الثلاثة اجتمعت في القاهرة مساء الجمعة واتفقت على أنّ “إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة”.

وأكّد البيان “حرص الجميع على وقف الحرب على شعبنا”.

وجرت الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

في الفاتيكان، ندد البابا فرنسيس مجددا الأحد بـ”قسوة” الغارات الإسرائيلية على القطاع، وقال بعد صلاة التبشير “بألم أفكر في غزة، في كل هذه القسوة، في الأطفال الذين يتعرضون لإطلاق النار، في قصف المدارس والمستشفيات. يا لها من قسوة”.

واتهمت إسرائيل البابا بـ”ازدواجية المعايير” إثر تنديده بقصف استهدف أطفالا في غزة.

بور-ع ز/شي-ود-ح س