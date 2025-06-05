37 قتيلا بقصف إسرائيلي ومؤسسة غزة الإنسانية تستأنف توزيع المساعدات في القطاع

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أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أنّها استأنفت الخميس توزيع المساعدات الغذائية بعد يوم من تعليقها في القطاع حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 37 شخصا في عمليات قصف إسرائيلية.

وكانت المؤسسة أعلنت الأربعاء تعليق توزيع المساعدات إثر تكرار حوادث مقتل فلسطينيين بالرصاص في محيط مراكز عائدة لها في القطاع الذي يتهدده الجوع في ظل الحرب المتواصلة منذ نحو 20 شهرا بين إسرائيل وحماس.

في غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أنها استعادت في عملية خاصة جثة رهينتين إسرائيليين أميركيين خُطفا من كيبوتس نير عوز خلال الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وشكّل شرارة اندلاع الحرب.

واستأنفت إسرائيل في 18 آذار/مارس ضرباتها في القطاع بعد هدنة هشة استمرت شهرين. وكثّفت عملياتها في 17 أيار/مايو، مؤكدة تصميمها على تحرير ما تبقى من رهائن والسيطرة على كامل القطاع والقضاء على حركة حماس.

وأعلن الدفاع المدني أن 37 شخصا قتلوا في القصف الاسرائيلي على أنحاء مختلفة من القطاع الخميس.

وأفاد مدير الإمداد الطبي في الجهاز محمد المغير وكالة فرانس برس بسقوط “37 شهيدًا جراء غارات اسرائيلية… اليوم على قطاع غزة”.

وعلى وقع الغارات اليومية، تتواصل معاناة سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين يتهددهم الجوع.

وأعلنت مؤسسة غزة الإنسانية بأنّها استأنفت عملها في القطاع الخميس.

وقال الجهاز الإعلامي في المؤسسة لفرانس برس “لقد فتحنا أبوابنا لعمليات توزيع اليوم”، مؤكدا أنه “تم توزيع 1,4 مليون وجبة” خلال النهار في مركزين مختلفين، و8,4 ملايين وجبة منذ 27 أيار/مايو عندما بدأت عملياتها.

وبدأت المؤسسة ذات التمويل الغامض عملياتها بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي فرضته منذ مطلع آذار/مارس، وحرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.

– “هي إبادة جماعية” –

وكانت المؤسسة أعلنت الأربعاء إغلاق مراكز التوزيع “لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة”.

وأتى إغلاق المراكز بعد مقتل عشرات الأشخاص على هامش عمليات توزيع المساعدات، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى المراكز “مناطق قتال”.

وأعلن الدفاع المدني الثلاثاء مقتل 27 شخصا بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات في جنوب القطاع، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته “أطلقت عيارات نارية تحذيرية (..) باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون بشكل عرّض سلامة الجنود للخطر”.

وقبل ذلك بيومين، أعلن الدفاع المدني مقتل 31 شخصا في حادث مماثل. إلا أن إسرائيل نفت يومها أن تكون أطلقت النار على مدنيين.

وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الدولية أن هذه المساعدات ليست سوى “قطرة في محيط” احتياجات القطاع الذي تتهدده المجاعة مع تواصل الحرب والحصار.

اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مجددا الخميس “حكومة اليمين المتطرف” في إسرائيل بارتكاب “إبادة متعمدة” في قطاع غزة.

وقال لولا الذي يزور فرنسا، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره إيمانويل ماكرون، “إنها إبادة متعمدة ترتكبها حكومة يمين متطرف تشن حربا حتى ضد مصالح شعبها”.

وفي جنيف، نظّم مئات من موظفي منظمة أطباء بلا حدود تحركا احتجاجيا على “عسكرة” المساعدات في غزة من جانب إسرائيل. وحمل المحتجّون لافتة كبيرة كُتب عليها “غزة: كل الخطوط الحمراء تمّ تجاوزها”، مطالبين بإنهاء الحصار والسماح بوصول المساعدات الكافية.

وعلى غرار وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أخرى، ترفض منظمة أطباء بلا حدود التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها.

وفي محاولة لتخفيف معاناة سكان غزة، ناقش مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار ينص على “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار” والإفراج غير المشروط عن الرهائن والرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن”.

وأثار استخدام الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل الفيتو، غضب بقية أعضاء المجلس الذين صوّتوا بالاجماع لصالح مشروع القرار.

والخميس، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي أن رفض واشنطن مشروع القرار يظهر “تواطؤ (الولايات المتحدة) في جرائم النظام الصهيوني”، مشيرا الى أن طهران “تدين ذلك بأشد العبارات”.

وهذا أول تصويت للمجلس الذي يضم 15 دولة، بشأن الحرب في قطاع غزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عطّلت الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، مشروع قرار كان يدعو أيضا الى وقف إطلاق النار.

– استعادة جثتي رهينتين –

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إعادة جثتَي رهينتين إسرائيليين أميركيين.

وقال نتانياهو في بيان “خلال عملية خاصة نفذها الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) والجيش في قطاع غزة، نُقلت جثتا اثنين من رهائننا المحتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية المجرمة إلى إسرائيل: جودي واينستين-هاغاي وغاد هاغاي من كيبوتس نير عوز”.

وأضاف “قُتلت جودي وغاد في السابع من تشرين الأول/أكتوبر واقتيدت جثتاهما الى قطاع غزة”.

واعتبر وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الخميس أن استعادة الجثتين تظهر “الوحشية المستمرة” لحركة حماس.

وقال “إنه تذكير صارخ بالوحشية المستمرة التي تواصل 56 عائلة مواجهتها، بمن فيها عائلتا الأميركيين اومير نوترا وايتاي شين، والتي تحتجز حماس أحباءها في غزة منذ السابع من تشرين الاول/أكتوبر” 2023.

أضاف في بيان “ينبغي الإفراج فورا عن جميع الرهائن”.

واندلعت حرب غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 55 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 32 منهم على الأقل.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين 54677 في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، منهم 4402 منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 آذار/مارس 2025.

بور-غ ر-ناش/كام