372 مشاركا ومشاركة في منافسات كأس نائب رئيس الإمارات للجري

afp_tickers

1دقيقة

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 372 عداء وعداءة يمثلون 19 ناديا وأكاديمية في كأس نائب رئيس الدولة للجري التي انطلقت السبت في بحيرة الحفية بمدينة كلباء، وتعد الأولى لهذا الموسم، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونقلت الوكالة عن ناصر بن عاشور، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، قوله إن “الانطلاقة الأولى للفعاليات التنافسية في الموسم الجديد، تندرج ضمن أجندة الفعاليات المقررة”.

وتشمل المنافسات مسافات جري مختلفة لفئات الأشبال ذكور وإناث (تحت 16 و18 عاما)، والناشئين والناشئات للفئتين أيضا (تحت 18 عاما)، والشباب والشابات (تحت 20 عاما)، و”العموم” للرجال والسيدات.

هت/كام