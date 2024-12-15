38 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع في غرب السودان (ناشطون)

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أسفر هجوم شنته قوات الدعم السريع السودانية بطائرة مسيّرة عن 38 قتيلا على الأقل في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب)، وفق حصيلة محدثة أعلنها ناشطون محليون الأحد.

وأعلنت “تنسيقية لجان المقاومة -الفاشر” في بيان نشرته على فيسبوك “ارتفاع حصيلة مجزرة حي أولاد الريف بالفاشر إلى 38 شهيدا” منذ وقوع الهجوم في وقت متأخر السبت.

وكانت التنسيقية قد قالت في بيان سابق “قصفت طائرة مسيرة استراتيجية تابعة للمليشيا ليلة أمس، حي أولاد الريف وسط المدينة بأربعة صواريخ شديدة الانفجار”، معلنة في حصيلة أولية “استشهاد 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة”.

منذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.

وترزح مدينة الفاشر منذ أشهر تحت وطأة حصار تفرضه قوات الدعم السريع، كما تشهد أكثر الاشتباكات عنفا بين المعسكرَين المتحاربين.

وتسيطر قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل على إقليم دارفور ومساحات واسعة من منطقة جنوب كردفان ومعظم وسط السودان، بينما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد.

وحتى الآن، لم يتمكّن أي من المعسكرين من السيطرة على كامل العاصمة الخرطوم التي تبعد ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر.

ومساء الجمعة، نفّذت قوات الدعم السريع هجوما آخر بطائرة مسيّرة على مستشفى رئيسي في الفاشر، وفقا لوزارة الصحة التابعة للحكومة التي يهيمن عليها الجيش.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 20 بجروح في هذا الهجوم، بينما أفاد طبيب بأنّ المنشأة اضطرّت إلى التوقف عن العمل.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف وشردت 12 مليون شخص وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.

ويُتّهم الجيش وقوات الدعم السريع باستهداف المدنيين والمرافق الطبية بشكل عشوائي، وبقصف المناطق السكنية عمدا.

ماف/ناش-ح س/ود