4 قتلى في غارات أميركية جديدة على صنعاء (الحوثيون)

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أن غارات جديدة شنتها الولايات المتحدة الأحد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في صنعاء، غداة مقتل شخصين في ضربات استهدفت صعدة في شمال البلاد.

وأفاد أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة في “حكومة” الحوثيين، عبر منصة إكس بسقوط “4 شهداء و16جريحا في حصيلة أولية من المدنيين ضحايا العدوان الأميركي الإجرامي (الذي) استهدف بعدة غارات منزلا على منطقة شعب الحافة بمديرية شعوب صنعاء مساء يومنا الأحد”.

وكان إعلام الحوثيين تحدث في وقت سابق عن ضربات استهدفت هذه المنطقة في شرق العاصمة اليمنية التي استولى الحوثيون عليها في 2014.

والسبت، قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في ضربات أميركية على محافظة صعدة، معقل الحوثيين ومهد حركتهم.

وأعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس عملية عسكرية ضد المتمردين اليمنيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية. وأفادت بأنها قتلت عددا من كبار المسؤولين الحوثيين.

ومذاك، يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أميركية.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم الحركة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتوعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذّرا طهران من استمرار تقديم الدعم اليهم.

بور-هت/ب ق