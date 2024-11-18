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4 قوافل مساعدات إماراتية تصل إلى قطاع غزة

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عبرت أربع قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يأتي “في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن +عملية الفارس الشهم 3+ الإنسانية”.

وأضافت أن القوافل تتألف “من 47 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 605 أطنان من المساعدات الإنسانية تتضمن المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى”.

بور/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية