40 قتيلا على الأقل بوسط نيجيريا في مواجهات مع عصابة مسلحة (مصادر محلية والصليب الأحمر)

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قتل عناصر من جماعة مسلّحة 40 عضوا على الأقلّ في مجموعة للدفاع الذاتي إثر الهجوم على بلدة في وسط نيجيريا واشتباكات أعقبتها الأحد، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأخرى من الصليب الأحمر وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال المسؤول عن الصليب الأحمر في ولاية بلاتو نور الدين حسين ماغاجي لوكالة فرانس برس إن “المئات من عناصر مجموعة الدفاع الذاتي علقوا في فخّ” الأحد في بلدة كوكاوا.

ووقع الهجوم فيما كان الرجال يتجمّعون بعد اشتباكات أودت بحياة عشرة من العناصر المسلّحين في بلدة بونيون المجاورة، وفق أحد السكان.

وقال نور الدين حسين ماغاجي إن “المعلومات الأولية لطاقمنا الميداني تفيد بنقل 30 جثّة على الأقلّ إلى مستشفى محلّي. وقد نقل بعض الجرحى إلى مستشفى في ولاية بوشي المجاورة”، مشيرا إلى احتمال “العثور على جثث أخرى في الأحراج”.

وصرّح موسى ابراهيم الذي يقطن في بونيون أنه “تمّ تأكيد وفاة 10من عناصر الدفاع الذاتي بعدما هاجم لصوص بلدتنا الأحد”.

ومنذ عدّة أشهر تتصاعد وتيرة أعمال العنف في ولاية بلاتو التي تخيّم عليها توتّرات طائفية لا سيّما بين مزارعين متوطّنين ومربّي الماشية الرحل جراء النزاع على أراضي المنطقة ومواردها.

ستر/م ن/ص ك