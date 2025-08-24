42 قتيلا في غزة بنيران الجيش الإسرائيلي (الدفاع المدني)

afp_tickers

2دقائق

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 42 شخصا على الأقل الأحد بنيران إسرائيلية في القطاع الفلسطيني، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة غزة.

تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش الإسرائيلي لكنه لم يعلق على الحصيلة على الفور.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن “حصيلة الشهداء منذ الفجر بلغت الآن 42”.

وأفاد بتعرض مدينة غزة وعدة مناطق من القطاع في الوسط والشمال والجنوب لغارات إسرائيلية.

وأشار بصل إلى أن الغارة الأكثر دموية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وأكد إبراهيم الشرفا وهو أحد سكان حي الصبرة لوكالة فرانس برس أن “الوضع خطير للغاية بكل معنى الكلمة. كل يوم، وكل دقيقة، هناك تفجيرات وشهداء وموت ودماء، لم نعد نتحمل”.

وأضاف “تستمر الغارات على حي الصبرة، ويستمر القصف المدفعي على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في هذه الأثناء. لا نعرف إلى أين نذهب، الموت يلاحقنا في كل مكان”.

نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على وسائل الإعلام في غزة وصعوبة التحرك على الأرض، فإن وكالة فرانس برس غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من المعطيات التي يقدمها الدفاع المدني والجيش الإسرائيلي.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي خلّف 1219 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 62686 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

بور-ميب/ح س/ب ق