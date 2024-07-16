44 قتيلاً في غزة في “أقل من ساعة” بثلاث غارات إحداهما طالت مدرسة

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قُتل 44 شخصاً على الأقل الثلاثاء في أقل من ساعة في ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت إحداها مدرسة في مخيم النصيرات وفق الدفاع المدني الفلسطيني، مع استمرار القصف كثيفاً على مختلف أنحاء قطاع غزة المدمّر جرّاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر وتلاشي الآمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

بعد استئناف الجهود الدبلوماسية على أمل التوصل لوقف إطلاق النار، أعلن قيادي كبير في حماس الأحد وقف المفاوضات الجارية عبر الوسطاء “بسبب عدم جدية الاحتلال وسياسة المماطلة والتعطيل المستمرة وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل”.

وخلال اجتماع في واشنطن، عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمسؤولَين إسرائيليين كبيرين عن “القلق العميق” الذي يساور الولايات المتحدة في أعقاب الغارات الإسرائيلية التي أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح في الأيام الأخيرة، بحسب المتحدث باسمه ماثيو ميلر.

كذلك، ندّدت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء “بالضربات التي وقعت في الأيام الأخيرة… والتي تزيد من الخسائر البشرية الكارثية بين السكان المدنيين”.

ميدانياً، أفاد شهود لوكالة فرانس برس صباح الثلاثاء، عن قصف مدفعي إسرائيلي عنيف وإطلاق نار كثيف بآليات للجيش ومن مسيراته غرب مخيم النصيرات، في الوسط.

وبعد الظهر، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل “ثلاث مجازر بأقل من ساعة بحق النازحين في منطقة العطار غرب خان يونس، ومدرسة الرازي بمخيم النصيرات، وتجمع للمواطنين بمحيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة”.

مؤكدا أنه تم نقل “أكثر من 44 شهيدا وعشرات الجرحى، منهم حالات خطيرة”.

قبل ذلك، قالت وزارة الصحة التابعة لحماس إنها أحصت “17 شهيداً وأكثر من 26 جريحاً” في غارة قرب “محطة العطار في مواصي خان يونس”. كما أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع “5 شهداء و8 إصابات، جراء استهداف قوات الاحتلال مدرسة الرازي” في مخيم النصيرات.

في النصيرات، قال أبو رمزي حمد “كنت على بعد خمسين متراً… ورأيت صاروخاً يدمر مبنى كبيراً … رأيت رفات أفراد عائلة بأكملها”.

وأقر الجيش بتنفيذ غارتين مستهدفا ناشطين “في مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات” و”قائد سرية” في حركة الجهاد الإسلامي قرب خان يونس.

تعرضت منطقة المواصي التي أعلنتها إسرائيل “آمنة” وطلبت من النازحين التوجه إليها لقصف عنيف السبت أسفر عن مقتل 92 شخصا على الأقل وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

والأحد، قُتل 22 شخصاً على الأقل، بحسب وزارة الصحة في ضربة على مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات حيث قال الجيش إنه استهدف مقاتلين. كما أفاد الدفاع المدني الإثنين عن مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة إسرائيلية على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في حي الرمال في مدينة غزة.

وبدأ انتشال القتلى منذ فجر الثلاثاء عندما أعلن الهلال الأحمر عن إخراج أربع جثث وثلاثة جرحى من تحت أنقاض منزل استهدفته غارة جوية إسرائيلية في خان يونس.

ونُقلت خمس جثث إلى مستشفى ناصر بعد “استهداف” مجموعة من المواطنين في منطقة خربة العدس في رفح، بحسب مصدر طبي.

وليل الاثنين الثلاثاء، تحدث شهود عن غارات وقصف مدفعي نفذها الجيش الإسرائيلي على مختلف أنحاء القطاع الفلسطيني من شماله إلى جنوبه.

وفي مدينة غزة، قالت أجهزة الإسعاف إنها عثرت على قتيل وجريحَين في شقة استُهدفت.

من جهته، أفاد الدفاع المدني أن غارة إسرائيلية على منزل في الزوايدة في وسط القطاع، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

– “عرقلة منهجية” –

واعتبرت منظمة “أطباء بلا حدود” أن “الأحداث الأخيرة تفاقم الكارثة الإنسانية”، منددة مع منظمات غير حكومية أخرى بـ”عرقلة إسرائيل المنظمة للمساعدات وهجماتها على عمليات الإغاثة”.

وفي تقرير نُشر الاثنين، حذّرت 13 منظمة غير حكومية من “تدهور” وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع تكثيف العمليات الإسرائيلية.

ولفتت المنظمات إلى أن سيطرة الجيش الإسرائيلي منذ بداية أيار/مايو على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تسببت “بالوقف الكامل” لإيصال المساعدات. وبين المنظمات غير الحكومية أوكسفام وكير وسيف ذي تشيلدرن وأطباء العالم.

ونوّهت المنظمات إلى أن إسرائيل سهّلت 46% فقط من المهمات الإنسانية المقررة (53 من أصل 115).

وفي شمال قطاع غزة، أصبحت نحو 20% من الأسر مصنّفة في وضع “كارثي” و50% في حالة “طوارئ” بسبب خطر المجاعة، بحسب منظمة أطباء بلا حدود التي أشارت إلى أن توزيع المساعدات في هذه المناطق “محدود جدًا”.

وتنفي إسرائيل انتشار المجاعة في غزة وتتهم الأمم المتحدة بأنها مسؤولة عن عرقلة وصول المساعدات.

من جهته، اتّهم رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس إسرائيل باقتراف “جرائم” بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ولا سيما معتقلو غزة وبشن “حرب انتقامية” عليهم.

واستمعت الهيئة إلى محاميها خالد محاجنة الذي تحدث عن عمليات “الاغتصاب” والتنكيل “النفسي” التي يتعرض لها الأسرى وخاصة اولئك المحتجزين في معسكر سدي تيمان جنوب إسرائيل، وفق شهادات نقلها عن معتقلين من قطاع غزة زارهم في سجن عوفر الإسرائيلي.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتّهامات.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

– “عشرات الصواريخ” –

وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38713 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله الداعم لحماس والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود. وتزداد حدّة القصف تبعاً للمواقف أو عند استهداف اسرائيل قياديين ميدانيّين.

وقُتل مقاتل في حزب الله وشقيقته بضربة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية والحزب، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مستودع أسلحة.

وردّاً على الغارة التي استهدفت بنت جبيل، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان إنّه “ردّاً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً المجزرة المروّعة التي أقدم عليها العدو في مدينة بنت جبيل”، فإنّ مقاتلي الحزب قصفوا بلدة كريات شمونة شمالي إسرائيل “بعشرات الصواريخ”.

– ضربة قاسية للمفاوضات –

وبعد أشهر من المفاوضات العقيمة، يوجه إعلان مسؤول في حماس وقف المفاوضات ضربة قاسية لجهود الوسطاء، قطر والولايات المتحدة ومصر، للتقدم في اتجاه وقف إطلاق نار وتبادل الرهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفاد قيادي في حماس بأن الحركة “أبدت مرونة كبيرة من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء العدوان، وحماس مستعدة لاستئناف المفاوضات عندما تتوافر الجدية لدى حكومة الاحتلال للتوصل لاتفاق وقف النار وصفقة تبادل للأسرى”.

واتهم اسماعيل هنية السبت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “بوضع عراقيل” تحول دون التوصّل إلى اتفاق لوقف النار من خلال “المجازر البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال”، وفقاً لبيان صادر عن الحركة الإسلامية.

ودعا هنية الوسطاء الدوليين إلى التحرك، طالبًا منهم “القيام بما يلزم مع الإدارة الأميركية وغيرها لوقف هذه المجازر”.

وأكد نتانياهو مرارًا عزمه على مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن.

بور-سغ/كبج-ناش/ص ك