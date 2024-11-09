44 قتيلا خلال 24 ساعة في قصف إسرائيلي على غزة (وزارة الصحة)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن أربعة وأربعين فلسطينيا قتلوا خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح السبت ما يرفع إلى 43,552 قتيلا على الأقل حصيلة الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها أحصت خلال أربع وعشرين ساعة 44 “شهيدا” على الأقل نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102,765 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصباح السبت قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 14 فلسطينيا قتلوا في غارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا وفجر السبت باستهداف مركز لإيواء النازحين في مدرسة في مدينة غزة، وخيام للنازحين في جنوب القطاع.

وأكد أن غارة جوية استهدفت خياما لنازحين في خان يونس في الجنوب ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني الحصيلة، مشيرا إلى أن 11 شخصا جرحوا في الغارة نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وأسفرت غارة ثانية عن مقتل خمسة أشخاص بينهم أطفال وإصابة حوالى 22 بجروح عندما قصفت طائرات حربية إسرائيلية مدرسة “فهد الصباح” التي “تؤوي آلاف النازحين” في حي التفاح في مدينة غزة، بحسب بصل.

وأضاف أن القتلى والجرحى نقلوا إلى المستشفى المعمداني في البلدة القديمة بمدينة غزة.

من ناحية ثانية أفادت وزارة الصحة أن ثلاثة صحافيين “أصيبوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف بعد ظهر السبت خيمة تؤوي نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى” في دير البلح.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن الخيمة التي تؤوي عددا من الصحافيين وأصيبت بأضرار تقع بجانب “الخيمة المستهدفة والتابعة لعناصر الشرطة المسؤولين عن تأمين وحماية مستشفى الأقصى”.

وضرب الجيش في الشهور الأخيرة عدة مدارس تؤوي نازحين قالت إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين ينشطون فيها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجمعة إن “64 هجوما على الأقل ضد المدارس – أي ما يقرب من هجومين يوميا – تم تسجيلها في قطاع غزة الشهر الماضي”.

وأضافت أن مدارس غزة “تعتبر إلى حد كبير كملاجئ للأطفال والأسر النازحة”، وتابعت أنه منذ بدء الحرب “دُمرت أكثر من 95 في المائة من المدارس في قطاع غزة كليا أو جزئيا”.

وفي الوقت ذاته، قال الجيش الإسرائيلي السبت إن قواته قتلت “عشرات الإرهابيين” في جباليا شمال القطاع ، حيث يواصل منذ أكثر من شهر عملية عسكرية برية شاملة بغطاء من سلاح الجو يقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة بناء خلاياها.

وأضاف الجيش أن القوات الإسرائيلية قتلت أيضا العديد من المسلحين في رفح في جنوب القطاع.

ويخوض الجيش حاليا حربا على جبهتين، حيث تقاتل قواته حزب الله في لبنان وحماس في غزة.

وقال الجيش في بيان “خلال اليوم الماضي، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 50 هدفا إرهابيا في لبنان وقطاع غزة … من بينها بنى عسكرية ومرافق لتخزين الأسلحة”.

اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1206 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية، والتي تضمنت أولئك الذين لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، اختطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وأسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي المستمر في غزة عن مقتل 43552 شخصًا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة في المنطقة التي تديرها حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

يوم الجمعة، قال رئيس مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك “إن هذا المستوى غير المسبوق من القتل وإصابة المدنيين (في قطاع غزة) هو نتيجة مباشرة للفشل في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.

ع ز-جد/ص ك