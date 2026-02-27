5 قتلى على الأقل بغارات إسرائيلية في قطاع غزة (الدفاع المدني)

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب اخرون بجروح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الجمعة بحسب ما أعلن الدفاع المدني ومستشفيات القطاع الذي تحول إلى أنقاض جراء الحرب الإسرائيلية.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “سقوط 5 شهداء على الاقل في غارات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع منذ منتصف الليل”.

وبعد ساعة من منتصف الليل أعلن مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع “وصول 3 شهداء وعدد من الاصابات جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة”.

كما أعلن مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح عن تسلم “شهيد وجريح إصابته خطيرة إثر غارة للاحتلال شمال مخيم البريج” وسط قطاع غزة.

بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن “طائرات الاحتلال استهدفت حاجزاً للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، ما أدى لاستشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطرة”.

وفي مدينة غزة، أعلن مستشفى الشفاء عن “وصول شهيد بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرة الجيش بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع”.

بينما أفاد المستشفى المعمداني ان طواقمه “نقلت سيدة أصيبت برصاص الاحتلال بالرأس بالقرب من حي الزيتون شرق مدينة غزة”.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي الغارات في بيان قال فيه انها جاءت بعد رصد قواته مسلحين شرق مدينة رفح الخميس، لافتا الى انه ينظر” بخطورة بالغة إلى كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار”.

بموجب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة في غزة والذي أنهى عامين من القتال بين إسرائيل وحماس، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع خلف ما يُسمى “الخط الأصفر” وما زال يُسيطر على أكثر من نصف القطاع.

أما المرحلة الثانية، التي بدأت رسميا الشهر الماضي، فتتضمن خطة لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وهو ما عارضته الحركة بشدة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

اندلعت الحرب بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي على مدى عامين، 72082 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة في غزة والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. كما تسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر، وبكارثة إنسانية.

