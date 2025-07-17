54 قتيلا في الساعات الـ24 الأخيرة جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في باكستان

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قضى 54 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 180 منذ بدء الموسم في نهاية حزيران/يونيو على ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية الخميس.

وأوضحت ناطقة باسم الهيئة لوكالة فرانس برس “في الساعات ال24 الأخيرة، قُتل 54 شخصا وأصيب 227 في باكستان، وغالبية القتلى في البنجاب” مضيفة أن الحصيلة سجلت حتى الساعة الثامنة من يوم الخميس (الساعة الثالثة ت غ).

وهطلت أمطار غزيرة من دون توقف تقريبا في أرجاء البنجاب منذ صباح الأربعاء ما أدى إلى فيضانات وانهيار منازل.

وقالت الناطقة أيضا أن حوالى 180 شخصا قتلوا بينهم 70 طفلا، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 حزيران/يونيو.

وقضى معظم الضحايا نتيجة انهيار سقف أو جدار في منازلهم، أو جرفتهم الفيضانات أو تعرضوا لصعق كهربائي.

– أوامر بالإخلاء –

وطُلب من مواطنين يقيمون قرب نهر يمر عبر مدينة روالبيندي على مقربة من العاصمة إسلام اباد إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه، حسبما قالت ناطقة باسم الهيئة لوكالة فرانس برس.

وأعلنت حكومة روالبيندي الخميس يوم عطلة لكي يلزم المواطنون منازلهم فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة حتى الجمعة.

وقالت السلطات “يجب على سكان المناطق المعرضة للخطر تجهيز حقائب طوارئ تحتوي على طعام وماء وأدوية كافية لثلاثة إلى خمسة أيام”.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات لا تزال مرتفعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتعتبر باكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ، ويواجه سكانها البالغ عددهم 255 مليون نسمة ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متزايدة.

وفي أيار/مايو الماضي، قضى 32 شخصا وأُصيب أكثر من 150 آخرين في عواصف عنيفة ضربت باكستان التي شهدت خلال الربيع ظواهر مناخية قصوى كعواصف بردية شديدة غير مسبوقة.

وتعد الأمطار الموسمية التي تبدأ في حزيران/يونيو ضرورة لتجديد موارد المياه في جنوب آسيا مشكّلةً ما بين 70 و80 في المئة من نسبة الأمطار السنوية، لكنها تتسبّب أيضا بمأساة ودمار كل عام.

وفي صيف 2022، غمرت فيضانات غير مسبوقة ثلث البلاد، وأثّرت على أكثر من 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص، فضلا عن إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية.

زز-ستم/غ ر-ماش/الح