543 مليار درهم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي منذ عام 2024

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بلغت الاستثمارات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر من 543 مليار درهم (147,86 مليار دولار)منذ عام 2024 حتى الآن، على ما أعلن  وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، بحسب وكالة (وام).

وأكدّ سلطان أن الإمارات تشهدا تسارعا في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي “في ظل رؤية وطنية تسعى لترسيخ مكانة الدولة كإحدى أبرز القوى المحركة للاقتصاد الرقمي عالميًا”.

وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي بلغت أكثر 543 مليار درهم منذ عام 2024، منها 100 مليار درهم (27 مليار دولار) مخصصة لمشروع “ستارجيت الإمارات” و180 مليارا (48 مليار دولار)استثمارات خارجية.

وأشار إلى أن” شركة مايكروسوفت أعلنت استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في دولة الإمارات خلال الفترة من 2023 إلى 2027، فيما ضخت شركة KKR العالمية نحو 5 مليارات دولار في مشاريع الذكاء الاصطناعي داخل الدولة”.

ولفت إلى أن عدد المبرمجين في الدولة ارتفع إلى أكثر من 450 ألف مبرمج بعدما كان الهدف 300 ألف بحلول عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 376,9% مقارنة بعام 2020.

هت/كام

