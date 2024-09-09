59 قتيلا في فيتنام جراء إعصار ياغي

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قتل 59 شخصا في شمال فيتنام جراء الإعصار ياغي على ما أظهرت حصيلة جديدة نشرتها الاثنين وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر موقع VNEXpress “في التاسع من أيلول/سبتمبر ظهرا (الساعة الخامسة ت غ) بلغ عدد القتلى جراء الإعصار ياغي 59 شخصا، 44 منهم قضوا في انزلاقات تربة وفيضانات مباغتة”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 21 شخصا.

وقالت السلطات الاثنين إن 247 شخصا أصيبوا بجروح.

وأسفر الإعصار ياغي وهو الأقوى الذي يضرب شمال فيتنام منذ ثلاثين عاما، عن انهيار جسور واقتلاع أسقف أبنية وتضرر مصانع بعدما وصل اليابسة السبت مصحوبا برياح زادت سرعتها عن 149 كيلومترا في الساعة.

وتأثر عمل المصانع في شمال فيتنام الذي يشكل مركز إنتاج رئيسيا لشركات تكنولوجيا عالمية مثل سامسونغ وفوكسكون، بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي.

ويعاني شمال فيتنام الاثنين أيضا فيضانات فيما غمرت المياه شوارع بلدات عدة.

وقال نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية نغوين هوانغ هيب في بيان “الوضع (جراء الفيضانات) خطر جدا. أمرنا بتصريف المياه من الخزانات”.

وكان الإعصار ياغي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في جنوب الصين وفي الفيليبين قبل أن يضرب فيتنام.

ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن حوالى 1,5 مليون شخص في فيتنام الاثنين فيما انهار الجسر فوق نهر ريد ريفر الذي ارتفع منسوبه بشكل كبير في مقاطعة فو تو في شمال البلاد.

بور/غ ر/الح