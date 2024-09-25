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6 مصادر: أمريكا تقود مساعي جديدة لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

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بيروت (رويترز) – قالت ستة مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة ولبنان، وذلك ضمن مبادرة واحدة.

وذكر مسؤولان لبنانيان ودبلوماسيان غربيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله ومصدر آخر مطلع على المحادثات أنه يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يرد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقالت المصادر إن هذه ستكون المرة الأولى التي يجري فيها ربط الجبهتين ضمن جهود دبلوماسية أمريكية.

وقال مسؤول لبناني كبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله والمصدر المطلع على المحادثات إن الاتفاق ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل الذي أعقبته الأعمال القتالية في المنطقة.

وأضاف المسؤول اللبناني الثاني “إذا لم تجهزوا حزمة، فإن من المستحيل التوصل إلى اتفاق ولن تتوقف الحرب”.

وذكر المسؤول اللبناني الكبير والمصدر المطلع على تفكير حزب الله لرويترز أن حزب الله “منفتح على كل التسويات التي تشمل غزة ولبنان”.

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