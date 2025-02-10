60 شركة توحّد جهودها لجعل أوروبا “رائدة عالميا” في الذكاء الاصطناعي

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أعلنت أكثر من 60 شركة كبيرة الاثنين على هامش قمة باريس إطلاق تحالف يهدف إلى جعل أوروبا “رائدة عالميا” في مجال الذكاء الاصطناعي وتبسيط الإطار التنظيمي الأوروبي “بشكل كبير”.

وسيقدّم هذا التحالف الذي أطلق عليه “مبادرة أبطال الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي” الاثنين في قصر الإليزيه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و15 رئيس دولة وحكومة أوروبيين آخرين ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق ما أعلن المروّجون له في بيان.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة التي تضم مجموعات صناعية كبيرة (إيرباص ولوريال ومرسيدس وسيمنز…) ومجموعات تكنولوجية (سبوتيفاي وميسترال للذكاء الاصطناعي…) تهدف إلى “تسريع زخم الذكاء الاصطناعي في أوروبا من خلال تنسيق الإجراءات في مجال التكنولوجيا والصناعة ورأس المال والسياسات العامة”.

وبحسب المروّجين له، سيتيح هذا التحالف “لأوروبا إطلاق إمكاناتها الكاملة” في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا عبر تبسيط الإطار التنظيمي حول هذه التكنولوجيا الجديدة.

وتابع البيان أن التحالف “يهدف إلى الانخراط في تبادل تعاوني وبنّاء مع المفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء لإنشاء إطار تنظيمي مبسط بشكل كبير”.

وأشار إلى أن المناقشات الأولى بين القادة الأوروبيين والرؤساء التنفيذيين للتحالف ستعقد “فورا” بعد تقديمه الاثنين في قمة باريس.

وقال الرئيس المؤسس لشركة ميسترال للذكاء الاصطناعي الفرنسية آرثر مينش في البيان “تأتي هذه المبادرة في لحظة حاسمة بالنسبة إلى قادة الشركات لوضع أوروبا في طليعة الذكاء الاصطناعي وتحويل اقتصادنا”.

وافتُتحت قمة باريس الدولية حول الذكاء الاصطناعي التي تجمع قادة سياسيين وفي مجال التكنولوجيا صباح الاثنين، على أن تستمر يومين وتتناول تنظيم هذه التكنولوجيا التي أحدثت ثورة سريعة في كثير من المجالات بينما تحاول كل دولة الإفادة منها.

جت/الح/دص