67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

انتهت الثلاثاء أعمال البحث للعثور على الضحايا في مدرسة إندونيسية انهارت قبل أسبوع، مع ارتفاع الحصيلة النهائية إلى 67 قتيلا، على ما أعلن مسؤول في هيئات الإغاثة.

وقال مدير العمليات في الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ يودهي برامانتيو إن “العدد الإجمالي للضحايا الذين جرى انتشالهم ارتفع إلى 171، بينهم 67 قتيلا (…) و104 ناجين”.

من جانبه، أوضح محمد سيافي، مدير الوكالة عينها خلال مؤتمر صحافي “في اليوم التاسع، أنهينا عمليات البحث والإنقاذ للضحايا”، مضيفا “أزلنا أيضا كل المواد في المبنى المنهار”.

وكانت حصيلة سابقة مساء الاثنين تحدثت عن 63 قتيلا. ولم يأتِ أي من هذين المسؤولَين على ذكر ما إذا كان لا يزال هناك مفقودون إثر الحادثة. وقال مسؤول في هيئات الإغاثة الاثنين إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

وجرى التعرف على سبعة عشر جثة حتى الساعة، وفق وحدة التعرف على ضحايا الكوارث التابعة للشرطة.

وقد انهار جزء من قسم التعليم الداخلي في مدرسة الخزيني الواقعة في سيدوارجو بجزيرة جاوة، والذي يضم طبقات عدة، الاثنين الفائت فيما كان حوالى 150 تلميذا متجمعين لأداء صلاة العصر.

وهذه الكارثة الأكثر دموية في إندونيسيا منذ مطلع العام، وفق ما أعلن بودي إيراوان المدير المساعد للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

ويركز المحققون حاليا على أسباب انهيار المبنى، حيث لا تزال أعمال إزالة الردم مستمرة. وبحسب الخبراء، تشير الأدلة الأولية إلى أن البناء لم يكن مطابقا للمعايير.

وأشار أحد حراس الموقع يوم الكارثة إلى أن المبنى انهار عندما كان عمال يصبّون الباطون لتشييد طبقة إضافية.

ويثير التراخي في اعتماد معايير سلامة البناء وفي مراقبة ورش الإعمار قلقا على سلامة المباني في الأرخبيل الواسع.

وفي أيلول/سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجُرح عشرات آخرون خلال انهيار مبنى يضم قاعة صلاة في غرب جزيرة جاوة.

ستر-دسا/جك/كام

