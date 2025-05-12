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678 مليون درهم صافي أرباح “أدنوك للإمداد والخدمات” خلال الربع الأول من 2025

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أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” الإثنين عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي من 2025، حيث بلغت الإيرادات 4,33 مليار درهم (1,18 مليار دولار) بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ الأرباح ارتفعت قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% لتصل إلى 1,26 مليار درهم (344 مليون دولار)، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29%.

كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3% عن الربع السابق، بحسب المصدر.

هت/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية