678 مليون درهم صافي أرباح “أدنوك للإمداد والخدمات” خلال الربع الأول من 2025

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي” الإثنين عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي من 2025، حيث بلغت الإيرادات 4,33 مليار درهم (1,18 مليار دولار) بزيادة قدرها 41% على أساس سنوي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ الأرباح ارتفعت قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% لتصل إلى 1,26 مليار درهم (344 مليون دولار)، مدفوعةً بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال، ما أدى إلى الحفاظ على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 29%.

كما بلغ صافي الربح للربع الأول 678 مليون درهم (185 مليون دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وجاء ذلك بشكل أساسي نتيجة انخفاض أسعار الشحن التجاري التي لا تزال مع ذلك أعلى بنسبة 3% عن الربع السابق، بحسب المصدر.

هت/لين