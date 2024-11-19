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68,6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر

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استقبل مطار دبي الدولي 68,6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة بلغت 6,3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، بحسب النتائج التي تم الكشف عنها اليوم.

وفي الربع الثالث من العام الحالي، استقبل مطار دبي 23,7 مليون مسافر، وشهد تناميا في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111 ألفا و300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327 ألفا و700 رحلة بزيادة 6,4 في المئة على أساس سنوي، وفق التقرير.

ويتوقع مطار دبي أن يصل إجمالي حركة المسافرين السنوية لعام 2024 إلى 91,9 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 64 عاما.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث إن “المطار يشهد زيادة غير مسبوقة في عدد الرحلات المباشرة، مما يُمثل تحولا هاما في النمط الذي كان سائدا في حركة المسافرين والذي كان يعتمد سابقاً على رحلات الترانزيت”.

بور/نور

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