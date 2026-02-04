702 مليون دولار أرباح “دبي لصناعات الطيران” في 2025

حققت شركة “دبي لصناعات الطيران” صافي أرباح بلغ 702.2 مليون دولار خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 47,1%، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وحققت الشركة 477,5 مليون دولار في 2024.

وذكرت الشركة في بيان أن “الأرباح قبل الضريبة خلال عام 2025 بلغت 761,6 مليون دولار بزيادة نسبتها 43% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 1,725 مليار دولار، بنمو نسبته 21%، مدفوعة بالتوسع الكبير في أسطول الطائرات وزيادة إيرادات التأجير والصيانة”.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 16,55 مليار دولار بنهاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، مقابل 13,03 مليار دولار في نهاية 2024، نتيجة الاستحواذات الكبيرة على الطائرات خلال العام، بما في ذلك الطائرات المكتسبة عبر صفقات دمج الأعمال، على ما قالت الوكالة الرسمية.

واستحوذت دبي لصناعات الطيران، خلال عام 2025، على 280 طائرة منها 261 طائرة مملوكة و19 طائرة مُدارة، وقامت ببيع 111 طائرة منها 94 مملوكة و17 مدارة.