8 قتلى في غارة إسرائيلية قرب سوق في غزة

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أفاد مسؤولون صحيون في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت الجمعة عن مقتل ثمانية أشخاص قرب سوق في وسط القطاع، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “خلية إرهابية”.

وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المُعلن في تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين على اندلاع الحرب اثر هجوم غير مسبوق نفّذته الحركة ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي والمدفعي بشكل شبه منتظم في القطاع الذي تحتلّ أكثر من 60% منه، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار، في ظل أزمة إنسانية حادة.

وقال الدفاع المدني الجمعة، إن ثمانية أشخاص قتلوا في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، فيما أكد مستشفى العودة تلقي جثامين الضحايا، كما استقبل 22 جريحا جراء الغارة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ الضربة وقعت أثناء موكب تشييع.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة. وقال “قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنّ “الجيش على علم بالادعاءات التي تفيد بتعرّض العديد من الأفراد غير المتورّطين للأذى نتيجة الغارة. وتجري مراجعة نتائج هذه الغارة”.

وأفاد الدفاع المدني في القطاع ومستشفيات عن مقتل خمسة أشخاص آخرين في غارات إسرائيلية متفرّقة الجمعة.

ومن بين القتلى، امرأتان والرجل الذي قُتل ثمانية أشخاص أثناء تشييعه في النصيرات.

وقُتل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما لا يقل عن 1127 فلسطينيا في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبر الأمم المتحدة أن معلوماتها موثوقة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال المدة نفسها.

ستر/ناش/ب ق