8 قتلى في غارة على صور مع تواصل القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

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قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ الثلاثاء في غارة اسرائيلية على صور، سبقت إنذارا اسرائيليا بإخلاء المدينة بشكل كامل، مع مواصلة الدولة العبرية ضرباتها كذلك على مناطق واسعة في جنوب لبنان.

وتتعرّض صور الساحلية التي تعدّ من كبرى مدن جنوب لبنان وتؤوي آلاف النازحين من القرى المجاورة لها، لضربات إسرائيلية مكثّفة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس، فضلا عن إنذارات إخلاء متكرّرة، لم يحدّ منها وقف إطلاق النار في 17 نيسان/ابريل، والذي لم يغيّر الكثير على أرض الواقع.

وأوردت وزارة الصحة “أن غارة العدو الإسرائيلي على حي المساكن في مدينة صور أدت في حصيلة أولية إلى 8 شهداء و32 جريحا”.

وكانت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية أفادت عن غارة على المنطقة بعيد التاسعة صباحا (06,00 ت غ)، قبيل نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنذارا بإخلاء كامل المدينة.

وجاء في المنشور “إنذار عاجل إلى سكان مدينة صور – بما فيها الحارة المسيحية – والمخيمات (الفلسطينية) والأحياء المحيطة بها”، مضيفا “ندعوكم إلى إخلاء منازلكم فورا (…) والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني” الذي يبعد نحو 40 كيلومترا من الحدود.

وهذه المرة الأولى التي يشمل فيها الإنذار الحي المسيحي المعروف بطابعه السياحي.

وعقب ذلك، شاهد مصوّر لوكالة فرانس برس في صور سكانا يفرون بأعداد كبيرة من المدينة، لا سيما من الحيّ المسيحي. وحزم السكان أمتعتهم ووضعوها في السيارات استعداد للمغادرة.

وقال عضو مجلس بلدية صور وليد الطويل إنه بعيد الانذار، “فرغت الحارة (المسيحية)… بنسبة 99 بالمئة وبقي عدد قليل من الأشخاص”.

وعند مدخل مدينة صيدا كبرى مدن جنوب لبنان والواقعة الى الشمال من صور، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس فارّين من صور يصلون إليها، وقد وضع بعضهم أمتعة على سياراتهم.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله الأسبوع الماضي بالعمل في حارة المسيحيين، محذرا من أنه سيطلب من السكان المغادرة إذا بقي الحزب هناك.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بشن إسرائيل ضربات على أكثر من عشر قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وفي حصيلة إجمالية أوقعت الحرب 3666 قتيلا في لبنان منذ 2 آذار/مارس، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قواته قتلت مسلحا تسلّل من لبنان بعد أن أطلق النار نحوها.

وأضاف في بيان “ردّ الجنود بإطلاق النار وقضوا على مسلح في المنطقة. ولم تُسجَّل أي إصابات في صفوف الجيش”، مؤكدا لفرانس برس أن المسلّح نجح بالفعل في التسلّل إلى داخل إسرائيل قبل أن يُقتل.

– شوارع فارغة –

وتأتي الضربات الإٍسرائيلية الجديدة غداة تحذير إيران الحليفة لحزب الله، من أنها ستستأنف قصف الدولة العبرية في حال واصلت شنّ ضربات في لبنان، في وقت أكّدت اسرائيل أنها ستواصل عملياتها.

وقتل 14 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان الاثنين، طالت إحداها سيارة في صور وأدّت إلى مقتل خمسة أشخاص، وفقا لوزارة الصحة.

وشدّدت القوات المسلحة الإيرانية الاثنين، مع إعلانها وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تصعيد بين الطرفين هو الأوّل منذ وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط نيسان/أبريل، على أنه “في حال تواصل العدوان والأعمال العدائية، بما في ذلك في جنوب لبنان، سيتم اتخاذ إجراءات أشدّ من ذي قبل”.

وجاء التصعيد بين إيران وإسرائيل بعد إطلاق إيران صواريخ نحو الدولة العبرية ردا على قصفها ضاحية بيروت الجنوبية الأحد.

والثلاثاء، دعا حزب الله في بيان “السلطة اللبنانية إلى اغتنام الفرصة المتاحة وتصحيح علاقتها الرسمية مع الجمهورية الإسلامية بما يخدم مصالح الدولتين، والاستفادة من هذا الدعم الإيراني”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعهّد الاثنين مواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، محذّرا من ضرب ضاحية بيروت الجنوبية مرة جديدة ردا على أي هجوم يتعرض له شمال الدولة العبرية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتتمسّك إيران بأن يكون وقف الحرب في لبنان جزءا من التفاهم الذي تريد التوصل اليه مع واشنطن، بينما تريد إسرائيل فصل المسارين.

ستر-لو/كام-ود