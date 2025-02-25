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8 ملايين رحلة أجرة متوقعة سنويا من مطارات دبي بحلول 2029

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أعلنت شركة “تاكسي دبي” إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية لخمس سنوات مع مطارات دبي، تصبح بموجبها المزود الحصري لخدمات مركبات الأجرة في مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال-آل مكتوم الدولي.

وأشارت الشركة إلى أن الشراكة تهدف إلى “تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، مع توقعات بوصول عدد رحلات مركبات الأجرة من مطارات دبي إلى 8 ملايين رحلة سنويا بحلول العام 2029، بإيرادات تقديرية تصل إلى 2,5 مليار درهم (نحو 700 مليون دولار أميركي) خلال خمس سنوات”.

ووفق الإحصاءات الرسمية، فقد استقبل مطارا دبي وآل مكتوم الدوليين 93 مليون مسافر في 2024، ما أدى إلى تشغيل 6 ملايين رحلة أجرة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة “تاكسي دبي” أن الاتفاقية تعكس الشراكة الممتدة مع مطارات دبي منذ العام 1997، مشيرا إلى أن الشركة “ضاعفت أسطولها المخصص للمطارات في 2024 ما رفع عدد الرحلات بنسبة 30% وساهم في تحسين كفاءة النقل وتقليل أوقات الانتظار”.

بور/كام

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