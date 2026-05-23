82 قتيلا على الأقل في انفجار منجم في الصين

afp_tickers

3دقائق

أسفر انفجار في منجم فحم في شمال شرق الصين عن مقتل 82 شخصا على الأقل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، وتعهّد الرئيس شي جينبينغ بـ”استخلاص الدروس” من هذا الحادث المأساوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث عند الساعة 19,29 بالتوقيت المحلي (11,29 ت غ).

وقالت قناة “سي سي تي في” الحكومية “علم المراسلون الموجودون في موقع انفجار الغاز في منجم ليوشينيو للفحم أن الحادث أدى إلى مقتل 82 شخصا.

وأضافت القناة أن تسعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وقبل ساعات قليلة، أشارت وكالة شينخوا إلى أنّ الأشخاص المحاصرين تحت الأرض في حالة حرجة.

وبثّت “سي سي تي في” صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الاسعاف.

وقالت القناة إن عمليات الإنقاذ المكثفة ما تزال متواصلة ظهر السبت.

ويقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.

وبحسب الوكالة الصينية، وقع الحادث بسبب تجاوزت مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم.

وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع “تحت الرقابة وفقا للقانون”.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حشد “كل الوسائل” الممكنة لعلاج الجرحى، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث.

وقال جينبينغ إنه يتعيّن “على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل (..) والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم”.

– تحسّن نسبيّ –

والصين هي أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأهم مستهلك للفحم، وهو مورد تعتبره حلّا يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تحسّن معايير السلامة في المناجم خلال العقود الأخيرة، وكذلك تغطية الإعلام للحوادث الكبرى بعدما كان يُعتّم عليها في الماضي، فإن الحوادث ما تزال شائعة في قطاع غالبا ما يشهد تراخيا في تطبيق إجراءات السلامة.

ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,5 مليون شخص.

ويُعد هذا الحادث الأشدّ منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2009، حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغجيانغ (شمال شرق) إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وفي شباط/فبراير من العام 2023، أسفر انهيار منجم فحم مكشوف في منغوليا الداخلية في شمال الصين عن مقتل 53 شخصا، بعدما دُفنت عشرات المركبات والأفراد تحت الأنقاض.

اسب/خلص/رك