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9 قتلى بينهم قيادي في حماس في غارتين إسرائيليتين بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن قياديا في الحركة وأربعة من مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي قتلوا يوم السبت في غارة جوية إسرائيلية على مركبة في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أربعة مسلحين آخرين في ضربة منفصلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية الأولى أصابت مركبة في بلدة قريبة من مدينة طولكرم، واستهدفت خلية مسلحة قال إنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم. وذكرت وسائل إعلام تابعة لحماس أن المركبة كانت تقل مقاتلين وأن أحد قادة كتائب القسام في طولكرم واسمه هيثم بليدي سقط قتيلا.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن الأربعة الآخرين من مقاتليها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غارة ثانية استهدفت بعد ساعات مجموعة أخرى من المسلحين أطلقوا النار على القوات خلال ما وصفها بعملية لمكافحة الإرهاب في طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة قتلوا في الغارة الأولى وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن أربعة لقوا حتفهم في الغارة الثانية. وقالت إن هوياتهم لم تتحدد بعد.

كانت أعمال العنف في الضفة الغربية تتصاعد بالفعل قبل اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وزادت حدتها منذ ذلك الحين مع تنفيذ إسرائيل مداهمات على نحو متكرر استهدفت المنطقة التي تعد من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وزادت أيضا الهجمات التي يشنها فلسطينيون على الإسرائيليين في الشوارع.

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