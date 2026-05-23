90 قتيلا على الأقل في انفجار بمنجم في الصين

قتل 90 شخصا على الأقل في انفجار بمنجم فحم في شمال شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت، وتعهّد الرئيس شي جينبينغ بـ”استخلاص الدروس” من هذا الحادث المأسوي الأشدّ من 17 عاما.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 247 عاملا كانوا تحت الأرض في منجم ليوشينيو حين وقع الحادث عند الساعة 19,29 بالتوقيت المحلي (11,29 ت غ).

وقالت قناة “سي سي تي في” الرسمية إن 90 عاملا على الأقل قضوا في الحادث، وأن 123 أُرسلوا إلى المستشفيات أربعة منهم في حالة حرجة.

وأضافت القناة أن 33 عاملا من الذين تلقوا العلاج عادوا إلى بيوتهم.

وكانت القناة تحدثت في وقت سابق عن عدد من المفقودين.

وبثّت “سي سي تي في” صورا لعمال إنقاذ يضعون خوذا ويحملون نقالات، إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف، وقالت إن عمليات الإنقاذ المكثفة تواصلت حتى ظهر السبت.

يقع هذا المنجم على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب بكين، في مقاطعة شانشي، وهي من أبرز مناطق استخراج الفحم في الصين.

وبحسب وكالة “شينخوا”، وقع الحادث بسبب تجاوز مستويات أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل لا رائحة له، الحد المسموح به داخل المنجم.

وينبعث هذا الغاز عندما يقع انفجار غازيّ جراء تراكم غاز الميثان من الفحم بسبب ضعف التهوئة، ثم احتكاكه بشرارة.

وأوضحت الوكالة أن أحد المسؤولين في الشركة المشغلة للمنجم وُضع “تحت الرقابة وفقا للقانون”.

وقال أحد العمال الناجين للتلفزيون الصيني إن سحابة من الدخان انبعثت مع رائحة الكبريت، وأنه رأى عمالا يصابون بالاختناق قبل أن يفقد وعيه.

وأضاف “استلقيت لنحو ساعة، ثم نهضت من تلقاء نفسي وناديت من كانوا بجانبي وخرجنا”.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى حشد “كل الوسائل” الممكنة لعلاج المصابين، وطالب بإجراء تحقيقات معمقة في الحادث، وفق “شينخوا”.

وقال شي إنه يتعيّن “على كل المناطق والهيئات استخلاص الدروس من هذا الحادث، والبقاء في حالة يقظة دائمة بشأن السلامة في العمل (…) والعمل لمنع وقوع حوادث كبرى بشكل حازم”.

وأطلقت الحكومة الصينية تحقيقا في الانفجار وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.

وقالت “شينخوا” إنه “استجابة لحادث انفجار الغاز في منجم ليوشينيو للفحم المملوك لمجموعة شانشي تونغتشو، سيقوم فريق التحقيق في الحوادث التابع لمجلس الدولة بإجراء تحقيق دقيق وشامل”.

وأضافت “سيتم معاقبة المسؤولين بشدة وفقا للقوانين واللوائح”، مشيرة الى أن السلطات ستطلق حملة لقمع نشاطات التعدين غير القانونية.

وتابعت “يُطلب من جميع المناطق والجهات المعنية… تشديد الإجراءات ضد الأنشطة غير القانونية”، بما يشمل تزوير بيانات السلامة، وعدم الإفصاح عن أعداد العمال تحت الأرض، والتعاقد غير القانوني.

– تحسّن نسبيّ –

الصين أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وأهم مستهلك للفحم، وهو مورد تعتبره حلّا يمكن الاعتماد عليه في ظل تقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

ورغم تحسّن معايير السلامة في المناجم خلال العقود الأخيرة، وكذلك تغطية الإعلام للحوادث الكبرى بعدما كان يُعتّم عليها في الماضي، فإن الحوادث ما تزال شائعة في قطاع غالبا ما يشهد تراخيا في تطبيق إجراءات السلامة.

ويعمل في مناجم الفحم وحدها في الصين أكثر من 1,5 مليون شخص.

ويُعد هذا الحادث الأشدّ منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2009، حين أدى انفجار في منجم بمقاطعة هيلونغجيانغ (شمال شرق) إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وفي شباط/فبراير من العام 2023، أسفر انهيار منجم فحم مكشوف في منغوليا الداخلية في شمال الصين عن مقتل 53 شخصا، بعدما دُفنت عشرات المركبات والأفراد تحت الأنقاض.

